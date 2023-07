Bleues: avant le départ au Mondial, le forfait d'Henry, des ombres et une surprise

Dublin (AFP) – Malgré le succès 3-0 contre l'Irlande jeudi, les feux ne semblent pas tout à fait au vert pour les Bleues: la milieu Amandine Henry, blessée à un mollet, ne montera pas dans l'avion, samedi, pour le Mondial (20 juillet–20 août) en Australie.

Autre ombre au tableau des Françaises: l'équipe de France, visiblement fatiguée par ses deux semaines de préparation, s'est faite "bousculer" sur le plan "technique", et a manqué d'intensité contre l'Irlande.

. Le forfait d'Amandine Henry

Samedi, jour de départ pour l'Australie, les Bleues devront laisser derrière elles Amandine Henry, victime une lésion musculaire du mollet gauche, selon des examens médicaux passés vendredi, de retour de Dublin, où elle n'a pas joué jeudi.

De retour après deux ans et demi d'absence, la Française de 33 ans, apparue jeudi avec le visage fermé, est remplacée par la réserviste Aïssatou Tounkara.

"On va garder le groupe intact", avait confié après le match Hervé Renard, qui a décidé de ne pas opérer un remplacement poste pour poste.

Le sélectionneur avait décidé d'écarter mardi l'ancienne défenseure de Manchester United du groupe des 23, mais elle a tout de même fait le voyage à Dublin.

Le milieu de terrain des Bleues, en difficulté contre les Irlandaises, devra aussi faire sans la Parisienne Oriane Jean-François, qui a déclaré forfait mardi pour une gêne aux adducteurs.

. Lakrar, la belle surprise

Avec son doublé pour sa troisième titularisation, la jeune défenseure de Montpellier Maëlle Lakrar, 23 ans, a marqué des points au poste de latérale droite, sûrement au détriment de l'habituelle titulaire Eve Perisset.

"Crispée" en début de rencontre à l'image de ses coéquipières, elle s'est libérée en fin de première période. Elle a réussi l'une des premières percées dans la surface adverse, avant d'ajuster la gardienne.

Pour son doublé, la Montpelliéraine, oubliée par la défense irlandaise, a repris de la tête un ballon, bien servie par Kenza Dali sur corner.

"Il faut qu'on soit solide dans le jeu aérien, c'est un domaine où on doit être plus solide si on veut espérer quelque chose. Maëlle apporte sa taille et son très bon jeu de tête donc c'est des paramètres à prendre en compte", a commenté le sélectionneur Hervé Renard.

. Diani, de retour mais pas à 100%

L'attaquante et ailière Kadidiatou Diani, en fin de contrat au PSG et qui n'a toujours pas officialisé son futur club, faisait son grand retour, après trois mois d'absence.

Blessée à la clavicule droite, celle qui a été opérée dans la foulée a joué une heure, jeudi. Elle n'a pas eu peur d'aller au contact, a eu quelques bonnes idées mais a manqué de rythme. Normalement virevoltante sur son côté droit, elle a fait peu de courses et d'appels.

"Progressivement, on avance bien avec Elisa (De Almeida), qui a joué 30 minutes, c'était planifié comme ça, Kadi (Diani) une heure, Eugénie (Le Sommer) un peu plus. On avance tranquillement, c'est bien même si ça n'a pas été facile, on va se tourner vers le voyage", a résumé Hervé Renard.

. Du départ à l'ultime match de préparation

Après une dernière journée à Paris, vendredi, les Bleues décolleront samedi en milieu de journée pour Melbourne, où elles arriveront dimanche soir. Dès lundi après-midi (en heure australienne), elles feront leur premier entraînement, à l'Edwin Flack Park, avant de jouer leur dernier match amical vendredi prochain.

Le 14 juillet (19h30 australiennes, 11h30 en France), elles affronteront l'Australie, co-organisateur du Mondial avec la Nouvelle-Zélande. Le lendemain, elles partiront pour Sydney et s'installeront dans leur camp de base au Grand Mercure the Hills Lodge à Castle Hill.

