Tour de France: Van der Poel sur la route de ses vacances d'enfance

Le Français Jacques Anquetil (G), maillot jaune de leader, est au coude à coude avec son compatriote Raymond Poulidor dans l'ascension du Puy de Dôme, le 12 juillet 1964 lors de la 20ème étape du Tour de France, menant les coureurs de Brive à Clermont-Ferrand. A l'arrivée, Poulidor, 3ème, reprendra 42 secondes à Anquetil, insuffisant cependant pour empêcher le Normand de remporter à Paris son 5ème Tour de France. French cyclist Jacques Anquetil (L), wearing the yellow jersey of leader, rides uphill in the Puy de Dôme next to his compatriot Raymond Poulidor during the 20th stage of the Tour de France between Brive and Clermont-Ferrand. Poulidor finished 3rd of the stage, 42 seconds in front of Anquetil, but not enough to stop Anquetil from winning his record fifth Tour de France.

© STAFF / AFP/Archives