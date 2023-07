F1/GP de Grande-Bretagne: Verstappen encore en pole, McLaren impressionne

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP) – Une confirmation et une grosse surprise: Max Verstappen (Red Bull) a tenu son rang en décrochant une nouvelle pole position, tandis que McLaren a impressionné en prenant les deuxième et troisièmes places, samedi lors des qualifications du GP de Grande-Bretagne de F1.

Le Néerlandais, qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde, s'élancera en tête dimanche pour la huitième fois en dix courses cette saison, la cinquième consécutive.

Le double champion du monde en titre, qui s'est fait une petite frayeur avant le début de la Q3 en cassant son aileron avant en sortant de son garage, a une nouvelle fois assumé son statut de favori pour terminer en haut de la feuille des temps.

Pourtant, contre toute attente, ce sont les McLaren du Britannique Lando Norris et du rookie australien Oscar Piastri qui lui ont donné du fil à retordre à la fin de l'heure de qualifications durant laquelle la piste a progressivement séché après avoir été détrempée en début d'après-midi.

"Les qualifications ont été assez dingues avec les conditions changeantes. C'était très serré aujourd'hui. J'ai été très surpris de voir les McLaren aussi rapides mais c'est bien pour eux. De mon côté, évidemment, je suis ravi d'être en pole position", a déclaré Verstappen.

Le pilote néerlandais de Red Bull Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne à Silverstone le 8 juillet 2023 © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

En effet, alors qu'on attendait plutôt les Ferrari ou les Mercedes, ce sont les monoplaces oranges et noires qui ont surpris et enflammé le public qui avait rempli les gradins du mythique circuit de Silverstone.

"C'est un fantastique résultat pour l'équipe, on va essayer de conserver ces places demain (dimanche) en course. On a fait un grand pas en avant avec la voiture depuis Barcelone, même s'il reste encore beaucoup de travail car on a encore des points faibles", a expliqué Piastri.

"C'est super de finir deuxième et troisième des qualifications. On a travaillé dur et on ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui à cause de Max ! C'est évident que l'on a fait des progrès après un début de saison compliqué", a renchéri Norris.

Pérez se manque encore

Dans la dernière minute des qualifications, c'est d'abord Piastri qui a réalisé le meilleur temps, avant que son coéquipier ne fasse se lever des milliers de fans britanniques en s'emparant de la première. Même si Verstappen a finalement devancé Norris de 241 millièmes, il n'a pas réussi à gâcher la fête du pilote britannique, qui a volé la vedette à l'idole locale Lewis Hamilton (Mercedes).

Le pilote néerlandais de Red Bull Max Verstappen (au centre), le pilote britannique de Mercedes Lando Norris (à gauche) et son coéquipier l'Australien Oscar Piastri (à droite) lors des qualification du grand prix de F1 de grande-Bretagne à Silverstone, le 8 juillet 2023 © Ben Stansall / AFP

Le septuple champion du monde n'a en effet décroché que la septième place sur un tracé où il détient pourtant le record de victoires en F1 avec huit succès. Il a terminé juste derrière son coéquipier George Russell et les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz.

A quelques centaines de mètres de leur usine, les Aston Martin ont également déçu puisque l'Espagnol Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll ont terminé respectivement neuvième et douzième.

Le pilote britannique de Mercedes Lewis Hamilton lors des qualifications pour le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne à Silverstone, le 8 juillet 2023 © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Sergio Pérez a complètement manqué ses qualifications au volant de la seconde Red Bull puisqu'il a été éliminé dès la Q1 et s'élancera seulement en 15e position, confirmant ses difficultés le samedi depuis sa pole position décrochée à Miami début mai.

Le Mexicain n'a en effet pas réussi à atteindre la Q3 pour la cinquième fois de suite et pourrait voir son avenir dans l'écurie autrichienne s'obscurcir s'il multiplie les contre-performances.

Côté français, la journée a été frustrante pour les deux Alpine puisque les pilotes tricolores Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont réalisé que les 10e et 13e temps, bien loin des McLaren, avec qui ils luttent pour la cinquième place au classement des constructeurs.

