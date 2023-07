Golf: Allisen Corpuz sacrée à l'US Open féminin, son premier titre majeur

San Francisco (AFP) – L'Américaine Allisen Corpuz a remporté sa première victoire sur le circuit LPGA de manière spectaculaire dimanche en Californie, en réalisant un score de 69, soit trois sous le par, pour s'imposer à l'US Open avec trois coups d'avance.

La jeune femme de 25 ans, originaire d'Honolulu, a achevé les 72 trous du parcours de bord de mer de Pebble Beach avec un score total de 9 sous le par pour s'imposer devant la Britannique Charley Hull, qui a réussi un superbe dernier tour de 66, et la Sud-Coréenne Shin Ji-yai (68).

"C'est irréel. Cette semaine, c'est comme si un rêve devenait réalité", a déclaré Allisen Corpuz, qui avait manqué le cut lors de cinq de ses sept premières participations en Majeur.

"C'était tout simplement génial d'être à Pebble cette semaine", a-t-elle ajouté.

La Japonaise Nasa Hataoka, leader sur 54 trous, termine sur un score de 76 pour partager la quatrième place (-3) avec l'Américaine Bailey Tardy, la Japonaise Ayaka Furue et la Sud-Coréenne Kim Hyo-joo se classant à la sixième place ex aequo (-2).

Allisen Corpuz avait partagé la tête du Chevron Championship plus tôt cette année, tournoi majeur où elle avait finalement dû se contenter de la quatrième place.

"J'étais un peu nerveuse par moments, mais je me suis sentie à l'aise", a indiqué l'Américaine.

Un moment-clé du tournoi s'est produit au 12e trou, un par 3, lorsque Allisen Corpuz, alors en tête, a fait une sortie de bunker et réussi un putt de près de cinq mètres, Nasa Hataoka manquant de son côté un putt de 1,5 m quelques instants plus tard, et se retrouvant à deux longueurs de l'Américaine.

A 27 ans, l'Anglaise Charley Hull obtient une nouvelle seconde place sur un Majeur après le Chevron Championship en 2016.

Elle a réalisé six birdies, deux bogeys et un eagle pour signer le meilleur tour de la journée. "J'ai pris un départ rapide", a expliqué Hull. "Je me suis concentrée et j'ai travaillé dur sur mon jeu et aujourd'hui, tout s'est mis en place", a expliqué celle qui a également terminé 3e de l'Evian Championship l'an passé.

