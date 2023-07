Wimbledon: la Tchèque Marketa Vondrousova se qualifie pour sa deuxième finale en Grand Chelem

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – La Tchèque Marketa Vondrousova s'est qualifiée pour la deuxième finale de sa carrière en Grand Chelem en battant Elina Svitolina, impuissante, jeudi, en demi-finale du tournoi de Wimbledon 6-3, 6-3.

Déjà demi-finaliste malheureuse en 2019 sur le gazon londonien et à l'US Open, l'Ukrainienne, épouse de Gaël Monfils, et qui bénéficiait d'une invitation, a subi la loi de Vondrousova, finaliste en 2019 à Roland-Garros.

"Je n'arrive pas à y croire, je suis très heureuse", a commenté la Tchèque, qui avait notamment écarté la tête de série numéro 4, l'Américaine Jessica Pegula, au tour précédent.

Svitolina "est une telle combattante et une personne géniale, ça a été un match très difficile", a poursuivi Vondrousova.

Elle a reconnu qu'elle était "hyer-nerveuse avant le match et pendant tout le match", notamment quand son adversaire est revenue de 0-4 à 3-4 avec service à suivre dans la seconde manche.

"J'ai juste essayé de rester concentrée et de me battre sur chaque jeu", a-t-elle encore ajouté, rappelant qu'elle n'avait pas joué pendant six mois l'an dernier, pour être opérée à un poignet.

"On ne sait jamais si on va revenir à son niveau et je suis tellement reconnaissante d'être ici", a-t-il témoigné.

La qualité de ses amortis, une de ses armes favorites et qui a souvent payé dans sa demi-finale, montre qu'elle a retrouvé tout son toucher.

Elle a remporté de nombreux points en forçant l'Ukrainienne à sprinter vers l'avant, avant de la lober ou de la passer.

Svitolina, de son côté, peut-être émoussée après son long parcours et ses gros combats en trois sets contre Victoria Azarenka (19e) en huitième ou la numéro un mondiale Iga Swiatek en quart, n'a jamais vraiment trouvé la solution.

Sa première balle a été nettement moins efficace, avec 48% de points gagnés sur son premier service seulement.

Elle n'a quasiment jamais réussi à prendre réellement l'ascendant dans l'échange lorsqu'il se prolongeait en fond de cours, ne réalisant que neuf coups gagnants contre 22 à son adversaire.

La fragilité sur son service de Vondrousova, avec six doubles fautes, a parfois permis à l'Ukrainienne d'y croire, mais cette première demi-finale de Wimbledon entre deux non-têtes de série, dans l'ère open, a été quasiment à sens unique.

En finale, samedi Vondrousova aura un défi encore bien plus relevé, puisqu'elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, finaliste malheureuse l'an dernier, ou la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale.

