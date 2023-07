Foot: Alba rejoint Messi et Busquets à l'Inter Miami (officiel)

Miami (AFP) – Le défenseur latéral gauche espagnol Jordi Alba, 34 ans, s'est engagé pour une saison à l'Inter Miami, où il retrouvera ses anciens coéquipiers au FC Barcelone Lionel Messi et Sergio Busquets, a confirmé jeudi le club de MLS.

L'accord comprend une option pour une saison supplémentaire, précise la franchise de Floride, dont le propriétaire Jorge Mas avait annoncé la venue d'Alba il y a deux jours.

A l'Inter Miami, l'ancien international espagnol (93 sélections), sans club depuis la fin de son contrat au Barça en juin, complètera le contingent d'anciens blaugranas arrivés cet été: le champion du monde et septuple Ballon d'Or Lionel Messi, le milieu de terrain Sergio Busquets et Gerardo Tata Martino, ancien entraîneur du club catalan.

"Jordi est un joueur accompli, dynamique et expérimenté que nous sommes ravis d'accueillir pour continuer à renforcer notre équipe", a déclaré Chris Henderson, le directeur sportif de l'Inter. "Il a prouvé depuis plus d'une décennie qu'il était l'un des meilleurs arrières latéraux du monde grâce à sa solidité défensive et ses qualités offensives", a-t-il ajouté.

Sacré à six reprises dans le championnat espagnol avec le Barça, Alba a aussi participé à la conquête de la Ligue des champions en 2015. Avec la Roja, le défenseur a gagné l'Euro en 2012.

L'Argentin Lionel Messi et l'Espagnol Sergio Busquets, qui se sont entraînés pour la première fois cette semaine avec leur nouvelle formation, pourraient faire leurs grands débuts vendredi contre l'équipe mexicaine de Cruz Azul.

Le copropriétaire du club, l'ancienne gloire David Beckham, avait déclaré mardi que Messi jouerait "une partie du match", alors que Tata Martino a laissé entendre jeudi qu'il pourrait débuter sur le banc.

Tout comme Busquets, présent en conférence de presse également, qui a estimé qu'il avait "besoin de temps pour s'adapter": "Ce sera pratiquement impossible pour moi de jouer 90 minutes demain (vendredi)."

