Athlétisme: après le 1.500 m et le 5.000 m, Kipyegon bat le record du monde du mile

Monaco (AFP) – La Kényane Faith Kipyegon, multiple championne olympique, a battu le record du monde du mile (1.609 m) en 4 min 07 sec 64 à Monaco vendredi, un mois après s'être déjà emparé des records du 1.500 m et du 5.000 m.

Publicité Lire la suite

Le record du mile, discipline historique non présente en championnat et donc moins courue, était détenu par sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan, qui avait réussi 4 min 12 sec 33 en 2019 déjà à Monaco.

Kipyegon (29 ans) a profité de sa forme éblouissante cet été pour dominer une course dessinée pour elle, accompagnée de deux meneuses d'allure et de la wavelight, une technologie lumineuse qui donne le rythme aux athlètes au bord de la piste, grâce notamment à un impressionnant dernier tour. En franchissant la ligne, elle a pointé du doigt le tableau lumineux annonçant son chrono, sourire aux lèvres.

La Kényane, double championne olympique (2016 et 2021) et double championne du monde du 1.500 m (2017 et 2022), avait couru le 1.500 m en 3 min 49 sec 11 le 2 juin à Florence (Italie), avant de réussir 14 min 05 sec 20 à Paris le 9 juin sur 5.000 m, deux nouveaux records du monde.

Elle fait figure de favorite pour les Championnats du monde de Budapest dans un mois (19-27 août), où elle devrait disputer le 1.500 et le 5.000 m.

© 2023 AFP