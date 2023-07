Mondiaux de natation: Léon Marchand qualifié pour la finale du 200 m papillon

Fukuoka (Japon) (AFP) – Le Français Léon Marchand, déjà sacré sur le 400m quatre nages, s'est qualifié mardi pour la finale du 200 m papillon aux Championnats du monde de natation de Fukuoka (Japon).

Vice-champion du monde de la distance l'an dernier, Marchand, 21 ans, a dominé sa demi-finale, et réalise le deuxième meilleur temps au total (1 min 54 sec et 21/100e), derrière l'Américain Carson Foster.

"C'était bien, je me suis bien employé. J'ai vu qu'en première demi-finale, ça nageait très vite. Il fallait nager 1 min 54 sec pour passer, c'est ce que j'ai fait donc je suis content", a-t-il déclaré.

Lors des séries du matin, le Français avait géré tranquillement son effort. "Ce matin, je ne me suis pas vraiment employé, je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai quand même nagé 1 min 55 mais je pense que c'était un des 200 m papillon les plus faciles que j'ai fait. Ce soir j'étais plus crispé déjà."

Le prodige français de la natation avait frappé un grand coup dimanche en décrochant le titre mondial sur le 400m quatre nages, tout en effaçant le record du monde de Michael Phelps.

"Je n'ai pas beaucoup dormi parce qu'on a fini tard", a-t-il déclaré au sujet de l'après-course. "Heureusement, j'avais la journée off à l'hôtel, j'ai pu profiter de ma famille aussi donc c'était cool."

La finale du 200m papillon se tiendra mercredi. "Ça va être un challenge, ça va être cool!", a-t-il lancé.

Il sera également en lice mercredi pour les séries du 200 m quatre nages, course dont il est tenant du titre.

