Mondiaux de natation: O'Callaghan historique, les Bleus au pied du podium

Fukuoka (Japon) (AFP) – L'ado australienne Mollie O'Callaghan est devenue vendredi la première femme à réaliser le doublé de la nage libre sur 100 et 200 m aux Mondiaux de natation de Fukuoka (Japon), où les résultats des Bleus ont offert des promesses à défaut de médailles.

Publicité Lire la suite

Côté tricolore, le relais masculin 4x200 avec Léon Marchand en finisseur a terminé au pied du podium, un résultat encourageant à un an des Jeux de Paris où ils pourront viser une médaille. Mewen Tomac a également pris la quatrième place du 200 m dos.

Alors qu'elle avait réagi les yeux écarquillés après sa victoire assortie d'un record du monde mercredi au 200 m, O'Callaghan a accueilli son sacre sur l'aller-retour vendredi d'un simple hochement de tête satisfait.

"Pour être honnête, je m'attendais juste à prendre du plaisir et à apprendre cette semaine", a-déclaré l'Australienne, arrivée au Japon avec une blessure à un genou. "Je ne savais même pas qu'aucune femme n'avait réussi le doublé avant et d'être la première à le faire, c'est juste incroyable."

A seulement 19 ans, elle décroche un deuxième titre planétaire sur la course reine après son sacre l'an dernier à Budapest. Il s'agit également de la quatrième médaille d'or de la compétition pour la jeune femme, également sacrée avec les relais 4x100 m et 4x200 m.

"Tout le monde progresse"

L'Australienne s'est imposée en 52 sec et 16/100e devant la Hongkongaise Siobhan Haughey (52 sec 49) et la Néerlandaise Marrit Steenbergen (52 sec 71). Seulement septième à mi-course, elle n'a pas paniqué et a fini par coiffer dans les derniers mètres Haughey qui faisait la course en tête depuis le début.

Le Français Leon Marchand, lors de la finale du relais 4x200m nage libre hommes vendredi aux championnats du monde de Fukuoka, au Japon © Yuichi YAMAZAKI / AFP

Avec ce dixième titre depuis le début de la semaine, l'Australie s'impose comme la nation phare de ces Mondiaux.

A deux jours de la fin de la compétition, la France pointe elle en quatrième position au tableau des médailles, même si les Bleus n'ont décroché aucun nouveau podium vendredi.

L'équipe masculine du relais 4x200 m s'en est toutefois bien approché. Léon Marchand, triple champion du monde cette semaine et dernier relayeur, a fait remonter les Bleus de la sixième à la quatrième place, à 1 sec 7/10e de la médaille de bronze.

De l'avis de tous, nageurs et staff, ce relais, en nette progression, constitue une vraie chance de médaille aux Jeux de Paris l'an prochain. "Le relais se construit, aujourd'hui on n'est vraiment pas loin du podium. Je pense qu'on ne pouvait pas être beaucoup plus près qu'on ne l'est, il nous reste un an pour être dessus", a estimé Hadrien Salvan premier relayeur. "Tout le monde progresse. Devant, ce sont des grosses nations (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Australie, NDLR) mais on est tellement proches. On va travailler très dur pendant un an pour être devant eux."

Marchand: "Ça va le faire!"

"On a une super équipe, on va vraiment profiter. Je pense qu'on s’est vraiment éclaté et l'année prochaine, ça va le faire!", a complété Léon Marchand.

Finaliste du 200 m dos, Mewen Tomac a également terminé au pied du podium, malgré un record personnel de 1 min 55 sec 79/100e.

"Je suis déçu parce que je voulais être sur la boîte. Après je suis quand même content d'avoir réussi à faire mon meilleur temps en finale, donc c'est pas mal", a estimé Tomac, 21 ans, qui fait partie d'une jeune génération de dossistes prometteurs en équipe de France.

"Je suis en bonne voie, il faut que je continue. J'ai encore un an pour bien progresser et être prêt à Paris."

Côté français, la déception est venue de Florent Manaudou qui n'a pas réussi à se sortir des demi-finales.

Le Chinois Qin Haiyang a décroché le titre et le record du monde du 200m brasse vendredi aux championnats du monde de Fukuoka, au Japon © François-Xavier MARIT / AFP

Dans les autres courses, la soirée a été marquée par le record du monde du Chinois Qin Haiyang sur 200 m brasse en 2 min 05 sec 48/100e. Il s'offre un triplé dans cette brasse après ses victoires aux 50 m et 100 m plus tôt dans la semaine, une première aux Mondiaux.

© 2023 AFP