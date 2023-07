ATP - Humbert bat le tenant De Minaur et file en demies à Atlanta

Atlanta (Etats-Unis) (AFP) – Le Français Ugo Humbert s'est qualifié samedi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Atlanta (dur) en battant l'Australien Alex De Minaur, tenant du titre, 7-6 (7/4), 6-3.

Humbert, 38e joueur mondial, affrontera au tour suivant un autre Australien Aleksandar Vukic (82e), vainqueur de l'Américain Christopher Eubanks 6-4, 6-4.

Le Français de 25 ans enchaîne une deuxième demi-finale après celle disputée la semaine dernière à Newport, où il avait été battu par son compatriote Adrien Mannarino

Après une première manche accrochée remportée au jeu décisif, le Français a fait cavalier seul dans la deuxième, achevée en réussissant 13 points d'affilée sur son service.

"Oui oui, tres magnifique, @HumbertUgo ! (That’s all the French we know)", s'est amusé à tweeter le compte officiel du tournoi d'Atlanta après le succès d'Humbert, précisant "c'est tout ce qu'on sait dire en français".

L'autre demi-finale opposera la tête de série N.1, l'Américain Taylor Fritz, à son compatriote J.J Wolf. Fritz a battu le Japonais Kei Nishikori, ancien N.4 mondial retombé à la 439e place, 6-4, 6-2. Wolf (N.46) s'est lui défait de l'Allemand Dominik Koepfer 6-2, 6-3.

