Tour de France Femmes: Vollering dompte le Tourmalet et file vers la victoire

Col du Tourmalet (France) (AFP) – Demi Vollering a pris option sur la victoire finale au Tour de France Femmes en s'imposant en solitaire samedi lors de la 7e et avant-dernière étape au sommet du col du Tourmalet dans les Pyrénées.

Publicité Lire la suite

La Néerlandaise s'est emparée du maillot jaune au détriment de sa coéquipière belge Lotte Kopecky et a surtout distancé ses principales concurrentes au classement général.

La leader de la formation SD Worx a attaqué à cinq kilomètres de la ligne pour finalement devancer de près de deux minutes la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, vainqueure sortante de la Grande Boucle, s'est effondrée dans les derniers hectomètres pour échouer en 3e position.

Au général, Vollering possède un avantage d'une minute et 50 secondes sur Niewiadoma, un matelas confortable avant la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 22 kilomètres sur un tracé plat dans les rues de Pau. Van Vleuten est reléguée à près de deux minutes et demie.

Dans le brouillard épais du Tourmalet, le toit du Tour cette année (2110 m), la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio a pris la 4e place de peu devant la Française Juliette Labous qui remonte de la 10e à la 6e place du général.

Transcendée par son maillot jaune, Lotte Kopecky s'est classée 6e d'une étape épique.

Après l'ascension du col d'Aspin (1re catégorie) au sommet duquel les favorites s'étaient déjà isolées en tête de course, Niewiadoma a déclenché la bagarre en attaquant en descente.

Vollering et Van Vleuten, qui se sont alors toisées durant un long moment, ont laissé partir la Polonaise avant de revenir progressivement dès les premiers mètres du Tourmalet, col hors catégorie de 17 kilomètres.

La numéro un mondiale a attendu les cinq derniers kilomètres pour placer son démarrage et filer vers un succès la propulsant à 26 ans vers un premier sacre dans un grand tour.

© 2023 AFP