Cyclisme: Démare quitte la Groupama-FDJ et rejoint Arkéa-Samsic

Paris (AFP) – Le sprinteur français de la Groupama-FDJ Arnaud Démare a signé jusqu'à la fin 2025 avec Arkéa-Samsic, une autre formation française qu'il va rejoindre immédiatement, sans attendre la fin de saison, ont annoncé mardi les deux parties.

"C'est le meilleur qui pouvait m'arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l'avenir", a déclaré Démare, 31 ans, sur le site internet de sa nouvelle équipe.

Coureur de la FDJ depuis ses débuts il y a plus de dix ans, le Picard avait notamment connu une énorme déception en n'étant pas retenu pour le dernier Tour de France.

Diminué physiquement en début d'année après avoir contracté le Covid-19, Arnaud Démare avait connu une montée en puissance à la fin du printemps, remportant une étape des Boucles de la Mayenne puis la Brussels Classic.

Mais le patron de la Groupama-FDJ Marc Madiot avait souhaité construire un groupe pour le Tour dédié au classement général autour du leader David Gaudu, qui a fini 9e.

"J'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d'une formation qui croit en moi, et me motive. Ma volonté est énorme et décuplée dans le but de bien faire", a encore souligné Démare mardi.

"Arnaud compte parmi les meilleurs sprinteurs du monde, et possède un palmarès fort, de 93 succès déjà. Il va apporter son charisme, son aura à notre effectif", s'est de son côté réjoui le manageur général d'Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert.

