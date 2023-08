XV de France: Bielle-Biarrey "veut avoir zéro regret"

Marcoussis (France) (AFP) – Pressenti pour être titulaire avec le XV de France contre l'Ecosse, samedi au stade de Murrayfield lors du premier match de préparation à la Coupe du monde, le jeune ailier Louis Bielle-Biarrey "veut avoir zéro regret", comme l'explique mardi le joueur de l'UBB.

Q: Dans quel état d'esprit abordez-vous cette préparation à la Coupe du monde ?

R: "J'ai envie de montrer tout ce que je peux montrer à l'entraînement. J'ai envie d'avoir zéro regret donc je me donne à fond. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est de ne pas tenter et d'avoir des regrets à la fin de la prépa. Je donne tout, on verra bien à la fin."

Q: Vous faites partie des jeunes. Est-ce compliqué de vous faire une place chez les A alors que vous étiez un cadre chez les moins de vingt ans ?

R: "Dur, oui et non. Le groupe est vraiment top, ça aide beaucoup. Tous les mecs nous mettent à l'aise, même les concurrents directs. C'est vraiment cool pour se sentir bien sur le terrain et faire de bons entraînements. C'est plutôt sympa. J'ai été super content pour les U20 (qui ont été sacrés champions du monde, NDLR), je les connais très bien. C'est sûr que j'ai eu un petit pincement au coeur sur les premiers jours (cadre des U20, il a volontairement été écarté du Mondial-U20 pour se consacrer à la préparation des A, ndlr) mais j'ai la chance de faire la préparation à la Coupe du monde: ça peut être l'événement de ma carrière. Ca permet de vite passer à autre chose (sourire)".

Q: Selon les enseignements des entraînements, vous pourriez être titulaire contre l'Ecosse avec Emilien Gailleton.

R: "Je me sens bien, ça fait deux-trois ans que tout va très très vite. J'essaie de rester le plus simple possible et de ne pas trop me poser de question. Je me dit que ça ne dépend que de moi. Si j'ai la chance de jouer, ça dépend de moi, donc je me concentre sur ça. Avec Emilien, on se suit depuis un petit bout de temps, on a l'habitude d'être ensemble, on vit ça très bien. On s'aide beaucoup, il me tire vers le haut et si on l'occasion de faire une première ensemble, ça sera vraiment sympa."

Propos recueillis en conférence de presse

