Mondial féminin: après la claque, l'Allemagne veut rebondir

Brisbane (Australie) (AFP) – L'Allemagne doit se reprendre pour valider sa qualification pour les 8es de finale du Mondial féminin, jeudi contre la Corée du Sud à Brisbane (12h00), avec la perspective d'un éventuel choc contre la France à venir.

Publicité Lire la suite

Les Allemandes restent sur une défaite embarrassante, au bout du temps additionnel, face à la Colombie (2-1), un revers qui a relancé le groupe H.

La 2e nation au classement mondial de la Fifa garde la main sur son destin, mais son objectif de terminer en tête dépend d'un revers des Sud-Américaines face au Maroc, à Perth (12h00).

Vainqueurs des Marocaines (6-0) lors de leur entrée en lice, les joueuses de la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg s'exposent à un huitième de finale serré contre la France en cas de deuxième place.

"On doit déjà penser à battre la Corée et ensuite on pensera à l'étape d'après", a balayé la technicienne, qui a réclamé "plus d'intelligence" de la part de son équipe pour la suite de la compétition.

"Les Coréennes pressent beaucoup et nous savons que ça va nous donner des espaces. Ca sera une question de courage et de création d'espace", a-t-elle détaillé.

La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg avant le match contre la Colombie, lors du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, le 30 juillet 2023 à Sydney © FRANCK FIFE / AFP/Archives

L'Allemagne reste plus que favorite face aux Sud-Coréennes, battues deux fois en deux matches, qui ne semblent pas de taille à réaliser l'exploit.

Du calme

Mais dans un contexte similaire, lors du Mondial-2018 masculin, la Corée du Sud avait éliminé la Mannschaft à la dernière journée de la phase de groupes, avec une victoire (2-0) que personne n'avait vu venir.

La compétition actuelle, la première à 32 nations, a aussi réservé son lot de mauvaises surprises aux sélections établies, qui affrontent une concurrence plus relevée qu'anticipé.

La buteuse sud-coréenne Lee Geum-min (G) et l'attaquante marocaine Fatima Tagnaout (D) pendant le match entre les deux pays lors de la phase de groupe de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, le 30 juillet 2023 à Adelaïde © Brenton EDWARDS / AFP/Archives

"On a une équipe unie depuis longtemps, on l'a prouvé tellement de fois. (...) Donc on se calme, on se concentre sur le prochain match et on remplit notre mission", a lancé la milieu Lena Oberdorf, après la Colombie.

Contre la Corée du Sud, "il faudra se concentrer sur les choses simples, jouer ensemble et avancer étape par étape", a assuré la joueuse de Wolfsburg.

Ces dernières semaines, l'Allemagne dessine une trajectoire en forme de montagnes russes, rendue encore plus illisible avec la blessures de trois défenseures.

Les coéquipières de la taulière Alexandra Popp, 32 ans, s'étaient notamment inclinées contre la Zambie (3-2) en match de préparation, début juillet.

Finalistes de l'Euro-2022, les Allemandes sont arrivées en Australie pour décrocher une troisième étoile mondiale, après les sacres de 2003 et 2007.

Elles ont toujours atteint, a minima, les quarts de finale de la prestigieuse compétition.

© 2023 AFP