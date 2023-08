MotoGP: Alex Marquez brille sur le sprint à Silverstone, journée noire pour Quartararo

Silverstone (Royaume-Uni) (AFP) – L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième manche de la saison de MotoGP, loin devant le leader au championnat Francesco Bagnaia, seulement 14e et très loin devant le Français Fabio Quartararo, avant-dernier.

Alex, jeune frère du sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, signe devant les tribunes clairsemées de Silverstone sa première victoire en course depuis son arrivée en catégorie reine, en 2020.

Avant qu'il ne prenne les rênes de la course, les leaders se sont succédé sur les deux premiers tours: l'Australien Jack Miller (KTM) a rapidement pris l'ascendant sur le poleman Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) avant d'entamer un bras de fer avec l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) pour le gain de la première place.

A l'arrière, Marquez, tombé à la 5e place dès les premiers tours de roues, entamait alors sa remontée: "je n'ai pas été très réactif dans le premier virage mais je me suis ensuite dit qu'il fallait que je pousse, car je me sentais vraiment bien", a expliqué le Catalan de 27 ans.

Marquez termine devant l'Italien Bezzecchi et l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), 3e à l'issue de cette course de dix tours disputée sur une piste séchante et une température fraîche, après la pluie tombée dans la matinée. Jack Miller (KTM) échoue finalement à la 7e place, derrière Jorge Martin, 6e.

L'Italien Marco Bezzeccchi (Ducati-VR46) lors des essais qualificatifs avant la course sprint du Grand Prix moto de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone le 5 août 2023. © Ben Stansall / AFP

- Belle remontée pour Zarco, 4e-

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 14e après s'être élancé de la 4e place sur la grille, signe la mauvaise opération du week-end et voit doucement revenir derrière lui au général Bezzecchi, son nouveau dauphin, qui pointe désormais à 27 unités du champion en titre.

"Cela ne reflète pas notre niveau (...) mais dès que j'ai commencé le tour de chauffe, j'ai senti que quelque chose n'allait pas", a expliqué Bagnaia, sans donner davantage d'explications.

Le premier français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) termine, lui, 4e.

Parti seulement 9e - il a rencontré un problème sur sa moto lors des qualifications - le Cannois a rétrogradé à la 11e place en début de course, avant d'entreprendre sa fantastique remontée.

"J'ai eu des difficultés au départ, j'ai donc perdu du temps", a-t-il expliqué. "Sur dix tours, le fait d'être 11e à la fin du premier tour, je n'ai plus que neuf tours pour remonter, c'est trop tard mais 4e, c'est mieux que rien", a-t-il poursuivi.

Le pilote de 33 ans -dont l'avenir au sein du giron Ducati n'est pas assuré l'an prochain- était samedi soir quatrième au général, à égalité de points (115 pts) avec le Sud-Africain Brad Binder (KTM).

Quartararo en queue de peloton

Pour Fabio Quartararo, la piste anglaise n'est plus le terrain de jeu sur lequel il s'était imposé en 2021. Plus tôt dans la journée, "El Diablo" avait signé le moins bon temps des qualifications, un chrono qui l'a relégué en fond de grille.

"Ce n'est pas le début de journée que nous attendions", avait déjà regretté le Niçois de 24 ans samedi midi. "J'ai commis une erreur et j'ai dû m'arrêter au garage. Le pneu était froid et je n'ai pu faire qu'un tour", avait-il ensuite expliqué.

Les pilotes de MotoGP lors du départ de la course sprint du Grand Prix d'Angleterre sur le circuit de Silverstone le 5 août 2023. © Ben Stansall / AFP

Le Français a également rencontré un autre problème sur sa moto "mais comme le mécano n'était pas là, on n'a rien pu changer", a-t-il dit plus tard.

Parti 22e et donc dernier sur la grille du sprint - son pire résultat en qualifications depuis ses débuts en MotoGP, en 2019 – la journée ne s’est guère arrangée pour le pilote Yamaha, qui termine la course à une anonyme 21e place, derrière le remplaçant d'Alex Rins (blessé) chez Honda-LCR, l'Espagnol Iker Lecuona.

"Je n'aurai pas pu faire beaucoup mieux", a-t-il balayé samedi soir. Et ajoute que face aux Ducati, aux Aprilia et aux KTM, "c'est frustrant de voir à quel point on (les constructeurs asiatiques Honda et Yamaha, ndlr) va doucement".

Autre champion du monde en difficulté sur sa moto, Marc Marquez (Honda) termine 18e derrière son coéquipier Joan Mir.

Puisque la grille de départ du GP sera encore celle déterminée samedi matin lors des qualifications, Bezzecchi partira dimanche de nouveau en pole position, tandis que Quartararo fermera encore la marche à l’extinction des feux, à 14h00.

