Mondial féminin: Diani, la montée en puissance

Adélaïde (Australie) (AFP) – L'attaquante de l'équipe de France Kadidiatou Diani n'en finit plus de monter en puissance pendant le Mondial, avec un nouveau but, de la percussion et une connexion payante avec Eugénie Le Sommer contre le Maroc lors du huitième de finale.

L'attaquante française Kadidiatou Diani célèbre le premier but de son équipe lors du huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde, le 8 août 2023

Avec deux passes décisives mardi, elle est devenue la meilleure passeuse de la compétition devant les 13.500 spectateurs du Hindmarsh Stadium.

Moins tranchante en seconde période, la nouvelle joueuse de l'Olympique lyonnais devra aiguiser encore plus ses courses et ses appels pour le quart de finale samedi contre l'Australie (9H00).

Dès l'entame du match, Kady Diani a commencé fort et n'a pas fait dans le sentiment face à la défense marocaine. Facilement trouvée par ses coéquipières, elle a fait la différence grâce à sa technique et sa percussion face aux joueuses de Reynald Pedros, à l'arrêt et qui semblaient tétanisées par l'évènement.

Diani égale Renard en 2019

Ses statistiques de la première mi-temps l'ont prouvé: un but, son 26e en sélection, et deux passes décisives.

L'ancienne Parisienne, qui a changé de coupe de cheveux pour l'occasion, a ouvert le score d'une tête à bout portant sur un centre ciselé de son ancienne coéquipière du Paris SG Sakina Karchaoui (15e)

Oubliée aux six mètres, elle a signé son quatrième but de la compétition après son triplé contre le Panama (6-3) lors du dernier match de groupe, qui la place juste derrière la Japonaise Hinata Miyazawa et ses cinq buts au classement des meilleures buteuses. Elle reste au niveau de l'Allemande Alexandra Popp et de la Néerlandaise Jill Roord. Elle égale aussi Wendie Renard qui avait marqué à quatre reprises en 2019.

La milieu de terrain Kenza Dali célèbre avec l'attaquante Kadidiatou Diani après avoir marqué le deuxième but de son équipe pendant le huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et le Maroc au stade Hindmarsh d'Adélaïde le 8 août 2023 © FRANCK FIFE / AFP

Cinq minutes plus tard, elle est devenue ensuite passeuse. Après avoir récupéré une passe en profondeur, elle s'est élancé côté droit et a servi en retrait Kenza Dali (20e).

L'attaquante de 28 ans est de nouveau impliquée dans le troisième but des Bleues, après un bon pressing dans les pieds de Nesryne El Chad qui a permis à Eugénie Le Sommer de marquer son deuxième but du Mondial (23e).

La connexion avec la Lyonnaise est toujours aussi fluide, une donnée rassurante face à la défense australienne qui sera plus en place que celle marocaine aux abois.

Arrivée sans rythme en Australie après une blessure à la clavicule fin mars avec le PSG, la native d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a baissé d'intensité et été moins percutante en seconde mi-temps. Elle a loupé l'immanquable, seule devant le but avec une reprise qui est passée au-dessus (77e).

Un raté qu'il faudra éviter samedi à Brisbane.

