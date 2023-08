Allemagne: Harry Kane s'engage pour quatre saisons avec le Bayern Munich

Munich (Allemagne) (AFP) – L'avant-centre et capitaine de l'Angleterre Harry Kane s'est engagé vendredi pour quatre saisons, jusqu'à l'été 2027, avec le Bayern Munich, a annoncé samedi le club bavarois dans un communiqué, pour un transfert estimé à plus de 100 millions d'euros.

Le Bayern a enfin trouvé avec Harry Kane (30 ans) le remplaçant de son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise durant huit saisons. Le club munichois y a mis les moyens financiers pour arracher Kane à Tottenham, faisant de l'attaquant anglais la recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga.

Selon les médias allemands et anglais, le montant du transfert s'élève à 100 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, bien au-dessus des 80 millions déboursés par les champions d'Allemagne pour attirer le défenseur international français Lucas Hernandez à l'été 2019.

"Le Bayern est un des plus grands clubs au monde et j'ai toujours dit que je souhaitais évoluer dans ma carrière au plus haut niveau et le prouver. Le Bayern se caractérise par la culture de la gagne, on se sent bien d'être ici", a expliqué Kane, cité dans le communiqué du Bayern.

L'attaquant avait fait quelques minutes plus tôt ses adieux aux supporters de Tottenham sur les réseaux sociaux.

Les négociations entre Tottenham et le Bayern se sont étalées sur plus de six semaines, le Bayern se rapprochant du prix fixé par le président des Spurs, Daniel Levy, de 100 millions de livres (environ 116,5 millions d'euros).

Une fois l'accord entre les deux clubs conclu jeudi, Kane a donné son feu vert dans la soirée, après une hésitation selon les médias anglais et allemands. Il a ensuite passé sa visite médicale à Munich.

Formé à Tottenham depuis 2004 puis passé professionnel en 2011, Kane a passé 17 des 19 dernières années avec les Spurs et va connaître en Bavière sa première expérience à l'étranger, où il espère décrocher ses premiers titres.

Au Bayern, il arrive dans un club sextuple vainqueur de la Ligue des champions (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et 2020) et champion d'Allemagne à 33 reprises (dont les 11 derniers titres), d'où son surnom de "Rekordmeister".

Les Munichois restent toutefois sur des éliminations en quarts de finale de la C1 en 2021 (Paris SG), 2022 (Villarreal) et 2023 (Manchester City), et sur une saison 2022/23 conclue avec un onzième titre consécutif de champion assuré in extremis à la 89e minute de la dernière journée.

© 2023 AFP