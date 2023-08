Basket/Mondial-2023: les Bleus disposent aisément du Japon en préparation

Tokyo (AFP) – L'équipe de France de basket a largement disposé du Japon (88-70) jeudi à Tokyo en montrant davantage d'application en seconde mi-temps, poursuivant ainsi son parcours sans faute dans sa préparation du Mondial en Asie (25 août-10 septembre).

Publicité Lire la suite

Le Japon (36ème nation mondiale) n'avait rien d'un épouvantail pour les Bleus, d'autant que sa grande star Rui Hachimura a fait l'impasse sur le Mondial pour mieux préparer sa prochaine saison de NBA avec les Lakers.

Mais, sans Batum, ménagé, les Français avaient une petite revanche à prendre car ils restaient sur une défaite (81-75) contre les Japonais il y a deux ans, également lors d'un match amical, avant les JO de Tokyo-2020.

Supérieurs sur le papier, les Bleus ont pourtant eu du mal dans les deux premiers quarts-temps: à la mi-temps ils ne menaient que par cinq points d'écart (45-40), en raison notamment d'un certain laxisme défensif de leur part.

Valeureux et véloces, les Japonais étaient aussi transcendés par le soutien fervent des 13.000 spectateurs d'une Ariake Arena comble, en extase à chaque point ou rebond gagné par les Nippons.

Le meneur de l'équipe de France de basket Sylvain Francisco avec la balle lors du match de préparation contre le Japon à l'Ariake Arena de Tokyo le 17 août 2023 © Philip FONG / AFP

"On a souffert en première mi-temps, mais l'équipe a été plus appliquée et plus patiente dans la seconde partie", a réagi après le match l'entraîneur des Bleus Vincent Collet.

Gobert performant, Batum ménagé

Face à une équipe japonaise très limitée à l'intérieur, obligée d'user des tirs à trois points par manque de grands gabarits (44 tirs à trois points tentés, soit deux fois plus que les Français, pour 13 convertis), les Bleus ont définitivement creusé l'écart à partir du troisième quart-temps (70-57) et sont restés sérieux dans le dernier.

Rudy Gobert a été performant (16 points sur le match, avec 100% de réussite sur ses sept tirs à deux points), tout comme Nando de Colo et le meneur Sylvain Francisco (14 pts chacun).

Evan Fournier en revanche a été moins en vue (10 pts), tandis que Nicolas Batum n'était pas sur la feuille de match, l'entraîneur ayant choisi de le "ménager" contre le Japon.

Nicolas Batum "c'est le joueur que j'ai le plus utilisé depuis le début de la préparation sur les cinq premiers matches", du fait de la blessure de Mathias Lessort, a justifié Vincent Collet.

L'entraîneur de l'équipe de France de basket Vincent Collet avec l'arrière Yakuba Ouattara lors du match de préparation contre le Japon à l'Ariake Arena de Tokyo le 17 août 2023 © Philip FONG / AFP

La participation au Mondial de l'intérieur, qui a récemment signé au Panathinaïkos, est toujours incertaine en raison d'une blessure à la cheville.

"On est dans l'attente du retour de Mathias Lessort. Je l'espère fortement parce que je pense qu'il est vraiment important pour notre équilibre d'équipe", a déclaré l'entraîneur français, avant d'ajouter: "Il s'entraîne bien et de mieux en mieux."

Toujours à Tokyo, les Bleus ont rendez-vous dimanche avec un adversaire s'annonçant autrement plus redoutable, l'Australie, troisième nation mondiale au classement Fiba, pour leur ultime match de préparation avant la Coupe du monde.

L'équipe de France s'envolera ensuite pour Jakarta, où elle débutera le Mondial en affrontant le Canada le 25 août, puis la Lettonie (27 août) et le Liban (29 août).

© 2023 AFP