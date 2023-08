Ligue 1: Mbappé, un retour qui tombe à pic pour le PSG

Paris (AFP) – Réintégré à l'équipe première après un long bras de fer avec ses dirigeants, Kylian Mbappé va retrouver les terrains et débuter sa saison avec le PSG samedi à Toulouse, un retour qui tombe à pic pour réveiller une attaque amorphe sans le champion du monde 2018.

Les attaquants du PSG Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, lors d'un entraînement du PSG, le 18 août 2023 à Poissy

Les contours de la réconciliation entre le capitaine de l'équipe de France, qui a toujours clamé sa volonté de rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024 sans le prolonger, et la direction parisienne, tétanisée à l'idée de voir partir sa star gratuitement et prête à la vendre dès cet été, sont encore mystérieux. Mais une chose est sûre: le club de la capitale ne peut que sortir gagnant sportivement en récupérant le meilleur buteur de son histoire (212), présent sans surprise dans le groupe convoqué pour le déplacement chez les Toulousains.

Le premier match contre Lorient au Parc des Princes (0-0) a montré le vide laissé par le prodige de Bondy (24 ans). Malgré une domination totale, la prestation parisienne a été particulièrement stérile et les joueurs de Luis Enrique ne se sont procurés que très peu d'occasions. Avec Mbappé sur la pelouse, le PSG possède de nouveau une arme fatale, capable de changer le cours d'une rencontre sur un coup de génie.

Il manque clairement une dernière pièce au puzzle du nouvel entraîneur espagnol, obsédé par la possession de balle. Le jeu prôné par l'ex-sélectionneur de la Roja tourne vite en rond en l'absence d'un véritable buteur et de poids en attaque. Mbappé va ainsi pouvoir affoler les défenseurs adverses et accaparer toute l'attention, libérant peut-être un peu plus la recrue portugaise Gonçalo Ramos, peu en vue lors de la première journée.

L'entraîneur du PSG Luis Enrique en conférence de presse, le 18 août 2023 à Poissy

Reste à savoir quel sera l'état physique du Français qui n'a disputé qu'un match de préparation face au Havre depuis la mi-juin. Mais, à en croire Luis Enrique, le N.7 parisien est fin prêt.

"Kylian a beaucoup d'envie"

"Kylian est en très grande forme, il a beaucoup d'envie, a expliqué le technicien vendredi. Il est arrivé dans un très bon état d'esprit. Je suis très content d'avoir un joueur de ce niveau. C'est un joueur de classe mondiale. Comme entraîneur, son retour est une bonne nouvelle, tant pour sa personnalité que par ce qu'il apporte au niveau du football."

Kylian Mbappé à l'entraînement, le 18 août 2023 à Poissy

Luis Enrique peut avoir le sourire puisqu'il va également pouvoir aligner à Toulouse un autre atout offensif avec Ousmane Dembélé. L'ex-attaquant du FC Barcelone, qui a récupéré le N.10 laissé vacant par Neymar, "est prêt à débuter dès la première minute", a-t-il indiqué.

"Le travail qui reste à faire, c'est de trouver de la complémentarité, d'autant que nous avons encore besoin de renforcer notre ligne d'attaque", a ajouté l'entraîneur espagnol.

La complicité entre "Dembouz" et Mbappé, déjà à l'oeuvre en équipe de France, est source de promesses pour le PSG et pourrait faire des étincelles. Même si leur association repose la question de l'équilibre de l'équipe.

Le défenseur du PSG Lucas Hernandez à l'entraînement, le 18 août 2023 à Poissy

"Tous les joueurs ont travaillé la défense. C'est obligatoire pour tout le monde de savoir attaquer et défendre. C'est important d'être équilibré", a affirmé Luis Enrique.

En dépit des départs de Neymar et de Lionel Messi, le sujet est visiblement toujours d'actualité à Paris.

