Angleterre: Doku dans la cour des grands à Manchester City

Londres (AFP) – L'ailier droit belge de Rennes Jérémy Doku (21 ans) est devenu la troisième recrue estivale de Manchester City jeudi en s'engageant avec le club anglais jusqu'en 2028, a annoncé l'équipe championne d'Europe.

"C'est un grand jour pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Manchester City est la meilleure équipe de football au monde, alors les rejoindre est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille", a réagi Doku, dans un communiqué du club.

"Manchester City est heureux de confirmer la signature de Jérémy Doku", écrit le club anglais dans un communiqué. "Le joueur de 21 ans a signé un contrat de cinq ans (...) jusqu'à l'été 2028".

Le vif attaquant franchit la Manche pour rejoindre l'armada de Pep Guardiola, ses stars à foison, son ambition sans limite et ses trois trophées amassés la saison dernière (Premier League, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions).

La plongée dans le grand bain des géants d'Europe va offrir un défi intense à Doku, ailier droit réputé pour ses qualités de percussion et de dribble en Ligue 1, au regard de la concurrence à son poste.

Une place a certes été libérée avec le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite. Mais l'Algérien n'était qu'un remplaçant (de luxe) dans un effectif où le polyvalent Bernardo Silva et l'enthousiasmant Phil Foden, désigné homme du match samedi contre Newcastle (1-0), ont brillé sur le côté.

Il faudra aussi peut-être jouer des coudes avec Cole Palmer, auteur d'un début de saison canon récompensé par des buts au Community Shield, perdu contre Arsenal, et en Supercoupe d'Europe contre le Séville FC. L'arrivée de Doku pourrait cependant convaincre l'espoir anglais, sacré cet été à l'Euro, d'aller exprimer son talent ailleurs.

L'international belge (14 sélections, 2 buts) reste un diamant à polir et cela tombe bien, c'est précisément la spécialité de Guardiola.

Dribbles et blessures

L'entraîneur des Citizens, comme de nombreux observateurs, a décelé chez Doku des qualités qui ne sautent pas aux yeux à la lecture de ses statistiques, parfois trompeuses.

Depuis son arrivée en 2020 d'Anderlecht, l'attaquant n'a marqué qu'à douze reprises et délivré dix passes décisives pour Rennes. Ce rendement apparaît à première vue assez éloigné des attentes placées dans celui qui fut, avant l'arrivée d'Amine Gouiri en septembre 2022, la recrue la plus chère de l'histoire du club (26M EUR).

Mais son sens du but s'est affiné ces derniers mois et son potentiel apparaît encore énorme, alors que l'aventure chez les Rouge et Noir a été gâchée par de nombreuses blessures (cuisse, genou, mollet).

Titulaire à seulement treize reprises la saison dernière en Ligue 1, Doku n'en a pas moins démontré son talent en martyrisant les défenses adverses. Malgré son faible temps de jeu, il s'est hissé à la troisième place des dribbleurs des grands championnats européens, derrière Vinicius (avec le Real Madrid) et Lionel Messi (avec le Paris Saint-Germain), selon le classement publié par le fournisseur de données Opta.

Doku a également progressé dans la finition, à l'image de son but la saison passée face à Ajaccio, conclu d'un superbe tir croisé après une chevauchée de 50 mètres laissant trois défenseurs le nez dans le gazon.

Contre Metz (5-1) pour la reprise, il a encore marqué et fait "l'un des meilleurs matches" de son histoire rennaise, l'a complimenté l'entraîneur Bruno Genesio, fataliste devant des offres "difficiles à refuser" pour les pépites comme Doku.

De fait, Manchester City a puisé dans le portefeuille de son richissime propriétaire émirati pour s'offrir les services du jeune Belge.

Le Stade rennais aurait lâché son joueur contre 55,5 millions de livres (environ 65 M EUR), selon des médias spécialisés, ce qui constituerait un record pour l'institution bretonne, loin devant les 35 M EUR déboursés en juin 2022 par West Ham pour le défenseur marocain Nayef Aguerd.

Avec Doku, Manchester City a opéré un recrutement par ligne cet été, après le Croate Josko Gvardiol en défense et son compatriote Mateo Kovacic au milieu de terrain.

