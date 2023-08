Mondiaux d'athlétisme: Bol sacrée sur 400 m haies, avec plus d'une seconde de marge

Budapest (AFP) – La Néerlandaise Femke Bol a parfaitement assumé son statut de favorite pour devenir championne du monde du 400 m haies, jeudi à Budapest, cinq jours après sa lourde chute dans les ultimes mètres du relais 4x400 m mixte.

A 23 ans, Bol, vice-championne du monde 2022 et médaillée de bronze olympique 2021, s'offre son premier titre mondial, en l'absence de la reine du 400 m haies, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, qui a déserté l'épreuve au profit du 400 m en 2023

La Néerlandaise s'est imposée en 51 sec 70, reléguant ses plus proches concurrentes à plus d'une seconde: l'Américaine Shamier Little, 52 sec 80, est médaillée d'argent, et la Jamaïcaine Rushell Clayton, 52 sec 81, de bronze.

C'est l'or de la rédemption pour Bol: sa chute inattendue dans le final du 4x400 m mixte samedi soir avait entraîné la disqualification de son équipe, alors qu'elle était à la lutte pour l'or mondial.

Un mois après être devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur 400 m haies, en 51 sec 45 à Londres, en pulvérisant son propre record d'Europe de plus d'une demi-seconde, elle passe pour la deuxième fois sous la barre des 52 secondes.

Il y a un an, elle avait réussi l'exploit de devenir triple championne d'Europe à Munich, sur 400 m, 400 m haies et avec le relais 4x400 m féminin.

McLaughlin-Levrone (24 ans), championne olympique en titre et championne du monde 2022 en signant un record du monde ébouriffant (50.68), a fait le choix de se consacrer au 400 m en 2023. Mais elle a fini par renoncer aux Mondiaux de Budapest, même sur cette distance, en raison d'un "problème mineur" à un genou.

