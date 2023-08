Mondiaux d'athlétisme: encore un doublé pour la marche espagnole, Quinion rattrapé par les pénalités

Budapest (AFP) – Quatre sur quatre pour la marche espagnole : Alvaro Martin et Maria Perez, déjà médaillés d'or du 20 km marche il y a cinq jours, sont devenus champions du monde du 35 km marche, longtemps mené par Aurélien Quinion, jeudi matin à Budapest.

Les Espagnols Alvaro Martin et Maria Perez posent ensemble avec leurs médailles d'or remportées lors des 35km de marche hommes et femmes lors des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest le 24 août 2024.

Martin (29 ans) a coupé la ligne d'arrivée sur la Place des héros de Budapest après 2h 24 min 30 sec, record d'Espagne, quatre secondes devant l'Equatorien Brian Daniel Pintado (2:24.34, record continental). Le Japonais Masatora Kawano complète le podium (2:25.12) de cette épreuve non olympique.

Dans la course féminine, Perez (27 ans) s'est imposée en 2h 38 min 40 sec, record des championnats, devant la Péruvienne Kimberly Garcia Leon (2h40:52), tenante du titre mondial, et la Grecque Antigoni Ntrismpioti (2h43:22).

Seul en tête pendant une quinzaine de kilomètres, jusqu'à l'approche des 30 kilomètres, le Français Aurélien Quinion a compté jusqu'à plus d'une trentaine de secondes d'avance sur un peloton de poursuivants avant de payer cash les pénalités accumulées. La troisième, reçue avant le 30e kilomètre, lui a valu trois minutes et demie d'arrêt forcé dans la zone de pénalité. La quatrième, entre les kilomètres 32 et 33, lui a coûté une disqualification.

Quinion s'est "bien marré"

"Je me suis bien marré à me faire oublier et à passer sur le côté (pour s'échapper, ndlr). Du coup, ni la caméra ni personne n'a vu. La caméra, elle a mis quatre bornes à comprendre que c'était moi qui était devant", raconte Quinion, 14e du 35 km marche pour ses premiers Mondiaux il y a un an et disqualifié, déjà, aux Championnats d'Europe dans la foulée.

L'Espagnol Alvaro Martin en action lors du 35km marche des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest le 24 août 2023 © Attila KISBENEDEK / AFP

"Je n'ai pas réfléchi plus que ça, j'y suis allé, je pensais que ça suivrait. Mais pas d'euphorie, je sais que ce n'est jamais joué, 35 km, c'est long", poursuit-il, tout en expliquant devoir "prendre confiance".

Quel regard porte-t-il sur les pénalités reçues ?

"Il faut travailler plus, qu'on mette des choses en place avec la +fédé+, on a commencé. Il faut que je fasse plus attention à ça. Certains juges me disent que c'est de mieux en mieux, même moi je le sens. Le premier (carton) n'arrive pas si vite que ça (au 18e km), c'est mieux que les autres années quand même, retient Quinion. Plus on va se présenter (en course), plus je vais pouvoir avoir des billes pour m'améliorer."

"Ça me sert, reprend-il. Je suis quelqu'un qui sort vachement de sa concentration, et ça me permet de me dire: +Il y a quelque chose qui ne va pas, reconcentre-toi. Et ça m'occupe ! C'est long ! Deux heures et demie, c'est un Star Wars ! Il faut passer le temps !"

L'autre Français engagé, Kévin Campion, s'est classé 14e en 2h 30 min 18 sec.

