Athlétisme: 4e titre mondial pour la Vénézuélienne Yulimar Rojas au triple saut

Budapest (AFP) – La Vénézuélienne Yulimar Rojas a été sacrée championne du monde du triple saut pour la quatrième fois d'affilée, un record dans sa discipline, en ne prenant la tête qu'au dernier essai, vendredi à Budapest.

Rojas (27 ans) s'est fait très peur avant de bondir à 15,08 m à son sixième essai, ce qui lui a permis in extremis de conserver son invincibilité en grands championnats entamée en 2017. La championne olympique en titre et détentrice du record du monde (15,74 m) a devancé l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15,00 m) et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14,96 m).

Déjà entrée d'extrême justesse dans le top 8, qui offre trois essais supplémentaires après les trois premiers, Rojas a mordu ses deux sauts suivants. Dos au mur, à sa sixième et dernière tentative, elle a bondi à 15,08 m, se hissant de la huitième à la première position dans le même temps.

Bekh-Romanchuk, vice-championne du monde du saut en longueur en 2019 à Doha, offre à l'Ukraine sa première médaille des neuf jours de compétition dans la capitale hongroise.

Rojas règne sans partage sur le triple saut en grands championnats depuis six ans. Ce qui lui vaut désormais quatre titres mondiaux (2017, 2019, 2022 et 2023) et un sacre de championne olympique (2021).

Avec quatre médailles d'or mondiales au triple saut, la Sud-Américaine égale l'Américain Christian Taylor chez les hommes.

Elle n'a plus été battue dans un concours de triple saut depuis plus de deux ans (juillet 2021).

