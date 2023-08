F1/GP des Pays-Bas: et de 9 pour Verstappen, toujours intouchable

Zandvoort (Pays-Bas) (AFP) – Max Verstappen, toujours intouchable cette saison, a remporté dimanche sa 9e victoire consécutive chez lui à Zandvoort, se jouant de conditions météo très difficiles lors du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.

Il égale ainsi le nombre de victoires consécutives établi par l'Allemand Sebastian Vettel en 2013 alors que ce dernier courait également pour Red Bull.

Le double champion du monde en titre augmente également son avance au championnat du monde sur son coéquipier Sergio Pérez, 4e dimanche. Il compte désormais, après 13 épreuves sur 22, 339 points pour 201 à Pérez.

"Les choses n'ont pas été faciles aujourd'hui avec la météo. On a eu une bonne stratégie avec nos arrêts au stand", a déclaré Verstappen sous les ovations d'une foule toute acquise à sa cause et...trempée.

"La pression est toujours constante pour réussir et on veut toujours gagner", a-t-il poursuivi alors qu'il aura dès dimanche prochain à Monza en Italie l'occasion de dépasser le record de Vettel.

Il ne quitte toutefois pas Zandvoort avec un score parfait après sa pole-position et sa victoire puisqu'il a dû laisser le record du tour à Fernando Alonso, 2e dimanche sur son Aston Martin.

"La voiture volait aujourd'hui", a souligné l'Espagnol qui connait à 42 ans une nouvelle jeunesse chez Aston Martin et occupe la 3e place du championnat derrière Verstappen et Pérez.

Jour de fête pour Gasly

Le 3e est un surprenant Pierre Gasly qui a profité au volant de son Alpine d'une pénalité infligée à Pérez dans les derniers tours pour monter sur le podium, apportant du baume au coeur à l'écurie française qui traverse une passe difficile.

L'Alpine du Français Pierre Gasly, 3e du GP des Pays-Bas, le 27 août 2023 à Zandvoort © JOHN THYS / AFP

"Quelle course ! On essaie de s'améliorer course après course et je suis heureux de prendre cette 3e place", a souligné le Français.

Si le départ de la course a été donné sur une piste sèche, la pluie s'est mise immédiatement à tomber et les pilotes ont dû effectuer le choix de s'arrêter ou non pour mettre des pneus intermédiaire pour le mouillé.

Le premier à le faire a été Pérez qui se retrouvait en tête devant le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), que l'on n'attendait pas à pareille fête.

La pluie s'est toutefois vite arrêtée, pénalisant cette fois-ci les pilotes en pneus pluie et les contraignant à un nouvel arrêt. A ce petit jeu, c'est l'inévitable Verstappen qui prenait la tête au 12e tour, devançant Pérez et Alonso.

La météo restait toutefois capricieuse, la pluie humectant certaines portions du circuit mais pas d'autres. L'Américain Logan Sargeant (Williams) sortait alors violemment de la piste au 16e tour, sans dommage pour lui mais provoquant la sortie de la voiture de sécurité.

Celle-ci s'effaçait six tours plus tard, Verstappen creusant vite un écart de plus de trois secondes sur Pérez, toujours suivi d'Alonso et de Gasly.

Mais la pluie choisissait le 60e tour pour refaire son apparition. C'est encore Pérez qui décidait de s'arrêter le premier pour passer des pneus intermédiaires alors que Verstappen continuait pour un tour de plus ce qui le servait bien puisqu'il conservait la tête de la course.

Mais Zhou Guanyu perdait le contrôle de sa monoplace qui allait s'écraser dans les barrières de sécurité et la direction de course décidait de déployer le drapeau rouge interrompant l'épreuve pour permettre de dégager l'Alfa Romeo du Chinois et permettre à la piste de sécher.

Un nouveau départ lancé était donné après environ 30 minutes d'interruption. Après deux tours sous voiture de sécurité, les cinq derniers tours voyaient Alonso tenter de prendre le meilleur sur Verstappen mais sans succès.

Pérez écopait lui de 5 secondes de pénalité, ce qui ouvrait à Pierre Gasly les portes du podium à condition de terminer à moins de 5 secondes du Mexicain, ce qu'il parvenait à faire.

Alpine pouvait aussi se réjouir avec la 10e place de son autre pilote français Esteban Ocon.

Chez Ferrari, le bilan est très mitigé avec une 5e place pour l'Espagnol Carlos Sainz Jr. mais une course calamiteuse pour le Monégasque Charles Leclerc contraint à l'abandon après une course décevante.

Peu de raisons aussi de se réjouir chez Mercedes, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton ne finissant que 6e et son coéquipier et compatriote George Russell abandonnant après un accrochage avec un autre Britannique, Lando Norris (McLaren) qui a lui terminé 7e.

