Foot: Mancini vise la Coupe d'Asie avec l'Arabie saoudite

Ryad (AFP) – Le nouveau sélectionneur de l'Arabie saoudite, l'Italien Roberto Mancini, espère conduire son équipe au titre en Coupe d'Asie (12 janvier-10 février 2024), a t-il affirmé lundi lors de sa présentation officielle à Ryad.

Publicité Lire la suite

"Notre objectif est d'essayer de gagner la Coupe d'Asie 27 ans après (l'Arabie saoudite avait remporté l'édition 1996, ndlr)", a déclaré le technicien de 58 ans, nommé la veille à la tête des "Faucons" pour une durée de quatre ans.

"Nous avons quatre mois, quatre matches amicaux. Nous avons deux matches de qualification pour la Coupe du monde et ensuite nous avons 20 jours pour nous préparer pour la Coupe d'Asie", disputée au Qatar, a détaillé l'ancien entraîneur de la Nazionale, sacrée championne d'Europe en 2021.

"Nous savons qu'il y a beaucoup d'équipes de haut niveau comme le Japon, l'Australie, la Corée du Sud. Mais je suis sûr que nous irons là-bas et que nous essaierons de gagner", a-t-il ajouté.

L'ancien joueur de la Sampdoria Gênes et la Lazio Rome et ex-entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City a posé lundi avec le maillot vert de la sélection saoudienne floqué "Mancini 2027", échéance de son contrat.

L'Italien a succédé à Hervé Renard. Sous la direction du Français, parti entraîner l'équipe de France féminine, l'Arabie saoudite avait créé la sensation lors du dernier Mondial au Qatar en battant l'Argentine de Lionel Messi, future championne du monde, 2 à 1 en phase de poules.

Très critiqué en Italie après avoir démissionné de son poste mi-août, Mancini avait d'abord assuré dans la presse que l'intérêt que lui portait l'Arabie sadouite n'expliquait pas sa décision.

L'Italien avait alors pointé du doigt la Fédération italienne de football (FIGC), à qui il reprochait un manque de confiance et d'avoir modifié son staff, avec notamment le départ de son bras droit nommé à la tête de l'équipe des moins de 20 ans.

L'arrivée de Mancini en Arabie Saoudite vient s'ajouter à celle de nombreux joueurs dans le championnat saoudien ces derniers mois, dont les stars Neymar et Karim Benzema, dans le sillage de Cristiano Ronaldo, qui avait rejoint la Saudi Pro League dès cet hiver.

© 2023 AFP