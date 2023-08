US Open: Swiatek sans trembler, en attendant le retour de Djokovic

New York (AFP) – La N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek a franchi sans trembler l'obstacle du 1er tour à l'US Open lundi en éliminant facilement la Suédoise Rebecca Peterson, 6-0, 6-1, en attendant l'entrée en lice chez les hommes de Novak Djokovic, opposé au Français Alexandre Muller.

La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, lors de son match du 1er tour de l'US Open contre la Suédoise Rebecca Perterson le 28 août 2023 à New York

Publicité Lire la suite

Tête de série N.2 en abordant le tournoi de Flushing Meadows, le Serbe de 36 ans est assuré de reprendre la première place mondiale à son rival emblématique de la nouvelle génération, l'Espagnol Carlos Alcaraz, s'il l'emporte face au Français classé 84e à l'ATP.

Mais celui qui avait été privé de l'édition 2022 à New York à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid, rêve surtout de remporter un 24e tournoi du Grand Chelem (et ainsi égaler le record absolu de Margaret Court), après sa finale perdue à Wimbledon contre son cadet, déjà au sommet du tennis mondial à 20 ans.

Le "Djoker" a depuis prouvé qu'il n'était pas encore prêt à abandonner la place aux jeunes, et à Alcaraz en particulier, en arrachant le trophée à Cincinnati, au terme d'une finale homérique de près de quatre heures contre l'Espagnol.

L'entrée en lice du Serbe constituera l'une des attractions de la soirée sur l'immense court Arthur Ashe, après celle de l'Américaine Coco Gauff (6e mondiale), gonflée à bloc depuis sa victoire à Cincinatti et opposée à l'Allemande Laura Slegemund.

La Bélarusse Victoria Azarenka vient de gagner au 1er tour de l'US Open contre la Française Fiona Ferro le 28 août 2023 à New York © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Solide"

En attendant, la N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek n'a pas tremblé à la mi-journée pour écraser en 58 minutes, 6-0, 6-1, la Suédoise Rebecca Peterson.

Sur l'"Arthur Ashe", la Polonaise a été impitoyable, s'offrant d'entrée trois balles de break avant de dérouler pour gagner le premier set 6-0. Peterson a remporté son premier service au second set, mais Swiatek ne lui a ensuite laissé aucune chance (6-1).

"Je voulais vraiment jouer un match solide", a confié Swiatek sur le court après sa victoire, en se disant satisfaite de ne pas avoir tremblé "malgré la pression et les attentes" autour d'elle.

Si le prochain tour semble abordable pour la Polonaise, face à la l'Australienne Daria Saville (322e), Swiatek est promise à une fin de parcours délicate sur la route d'un nouveau titre à Flushing Meadows, qui constituerait sa cinquième victoire en Grand Chelem.

Elle pourrait théoriquement rencontrer Coco Gauff en quarts de finale, l'occasion de prendre une revanche après sa défaite face à l'Américaine en demies à Cincinatti, puis la Kazakhe Elena Rybakina (4e), avant d'éventuellement retrouver en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e).

La Tchèque Karolina Muchova contre l'Australienne Storm Hunter au 1er tour de l'US Open le 28 août 2023 à New York © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans le tableau féminin, la Bélarusse Victoria Azarenka (18e mondiale) et la tchèque Karolina Muchova (10e) se sont aussi qualifiées pour le deuxième tour, mais Maria Sakkari a été la première tête de série (N.8) à tomber, battue par l'Espagnole Rebeka Masarova (71e) 6-4, 6-4.

C'est la troisième élimination d'affilée au premier tour en grand chelem pour la Grecque, finaliste à Roland-Garros et à l'US Open en 2021.

Chez les hommes, la tête de série N.25, le Kazakh Alexander Bublik, a connu le même sort, battu 6-3, 6-2, 6-4 par le lauréat de l'édition 2020 Dominic Thiem. L'Autrichien a réussi son entrée dans un Grand Chelem pour la première fois depuis son élimination en huitièmes de finale de l'Open d'Australie en 2021.

"Ca faisait très longtemps", a savouré après la rencontre celui qui était tombé dans les profondeurs du classement (352e en 2022), notamment en raison d'une longue bataille pour surmonter une blessure au poignet.

L'Autrichien Dominic Thiem contre le Kazakh Alexander Bublik au 1er tour de l'US Open le 28 août 2023 à New York © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il confirme aqinsi son retour en forme après avoir déjà atteint début août la finale du tournoi autrichien de Kitzbühel.

© 2023 AFP