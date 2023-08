C1: tirage relevé pour le Paris SG, plus clément pour Lens

Monaco (AFP) – La malédiction du tirage au sort a frappé: le Paris Saint-Germain se retrouve dans le groupe le plus relevé de la Ligue des champions, avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, alors que Lens a été relativement épargné, jeudi à Monaco.

Tremblants au fond du quatrième chapeau, les "Sang et Or" ont hérité d'une des moins redoutables têtes de série, le Séville FC, d'Arsenal, qu'ils ont battus il y a 25 ans, et du PSV Eindhoven.

Le statut de tête de série n'a guère protégé les champions de France, habitués des tirages corsés, éliminés par exemple en 8e de finale par le Real Madrid et le Bayern les deux saisons précédentes.

Cette fois le PSG a échappé au Real, l'ogre du deuxième chapeau, mais le Borussia Dortmund n'a laissé filer le titre de champion d'Allemagne qu'à la dernière journée et Newcastle est la puissance montante du football anglais.

En outre les "Magpies" sont détenus par le fonds d'investissement saoudien, grand rival du Qatar, propriétaire du PSG, ajoutant un piment géopolitique au match. Paris garde déjà de mauvais souvenirs de ses confrontations avec Manchester City, aux capitaux venus des Émirats Arabes Unis, un autre rival régional...

Le duel des frères Hernandez

Plus anciennes, les confrontations avec l'AC Milan font aussi saigner les mémoires des supporters parisiens...

Si les matches de cet automne vaudront aussi pour le duel des frères Hernandez, Lucas au PSG et Théo au Milan, les champions de France croiseront pour la troisième fois la route des "Rossoneri" en C1, qu'ils n'ont jamais réussi à battre.

La grande équipe de George Weah, David Ginola et Rai s'était inclinée en demi-finales 1995 (1-0/2-0), subissant la maîtrise de la formation de Fabio Capello emmenée par Dejan Savicevic et Zvonimir Boban.

En 2000-2001 le PSG de Nicolas Anelka avait signé deux matches nuls 1-1 contre l'AC Milan dans la seconde phase de poules, qui existait alors, mais Paris avait encaissé une cruelle égalisation de José Mari dans le temps additionnel au Parc, l'année où le PSG s'était fait remonter trois buts à la Corogne, perdant 4-3.

Contre Dortmund, où jouait alors Erling Haaland, le souvenir est meilleur, le PSG s'était imposé en 8e de finale (1-2/2-0) en 2020, renversant la vapeur dans un Parc des Princes vide, en pleine pandémie du Covid, avant d'aller jusqu'en finale, battu par le Bayern (1-0).

Real-Napoli et Manchester United-Bayern

Lens aussi a un bon souvenir, contre Arsenal. Pour leur tout premier match de C1, les champions de France 1998 avait égalisé (1-1) à la dernière minute par Tony Vairelles, contre un adversaire qui les avait dominés. Au retour, les Sang et Or avaient créé l'exploit dans le vieux Wembley, où Arsenal disputait ses matches de C1, s'imposant 1-0 grâce à un but de Mickaël Debève, devant 8000 supporters en folie.

Lens n'a jamais rencontré le Séville FC ni le PSV Eindhoven et ne partira pas favori, pas plus que contre Arsenal, mais l'équipe de Franck Haise a évité les plus gros monstres de chaque chapeau et peut rêver.

Dans les autres groupes de la phase de poules, qui aura lieu du 19 septembre au 13 décembre, le Bayern Munich va croiser Manchester United et le Napoli de Rudi Garcia le Real Madrid.

Le tirage a été plus clément pour le tenant du titre, Manchester City, opposé pour la troisième saison d'affilée au RB Leipzig, à l'Étoile Rouge de Belgrade et aux Young Boys Berne.

Le Barça aussi a été bien traité par le sort avec le FC Porto, le Shakhtar Donetsk, qui ne peut pas jouer ses matches en Ukraine, et le Royal Antwerp, un des deux débutants avec l'Union Berlin, qui elle est dans le groupe de Naples et du Real.

A surveiller enfin le groupe E et ses bouillants supporters avec le Feyenoord Rotterdam, l'Atlético Madrid et la Lazio Rome, plutôt marqués à droite, et le Celtic Glasgow, champion d'Europe 1967, marqués à gauche.

