US Open: Djokovic et Swiatek font le job, pas Ruud

New York (AFP) – Novak Djokovic et Iga Swiatek ont rempli le contrat mercredi en se qualifiant pour le troisième tour de l'US Open, mais le Serbe s'est montré complètement maître de son sujet alors que la Polonaise n'a pas été particulièrement brillante.

La soirée a été marquée par l'élimination dès le deuxième tour du finaliste de l'an passé Casper Ruud (5e mondial), par le Chinois Zhizhen Zhang (67e) 6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2.

Cette année, le Norvégien de 24 ans a de nouveau atteint la finale à Roland-Garros, comme en 2022, mais il a été battu au deuxième tour en Australie, à Wimbledon et donc à Flushing Meadows.

Elimination prématurée également de Stefanos Tsitsipas (7e mondial): le Grec, qui n'a jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows, a craqué face au Suisse Dominic Stricker (128e) qui s'est imposé 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 6-3 après un marathon de 4h04.

Dans la foulée de cette déconvenue, il s'est séparé de son coach Mark Philippoussis et reprendra son père dans son équipe, selon le media grec SDNA.

Djokovic, lui, n'a mis que deux heures pour surmonter des conditions climatiques étouffantes et boucler son match contre l'Espagnol Bernabe Zapata (76e) 6-4, 6-1, 6-1.

"Je n'ai pas très bien commencé le match, mais aux deuxième et troisième sets, j'ai élevé mon niveau de deux ou trois crans", s'est-il félicité en estimant toutefois être capable de "jouer mieux que ça".

"Pas facile"

Djokovic, N.2 mondial mais d'ores et déjà assuré de redevenir N.1 à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, sera opposé vendredi à son compatriote Laslo Djere (38e) pour une place en 8es de finale.

Le Serbe Novak Djokovic célèbre sa victoire contre l'Espagnol Bernabe Zapata mercredi lors du deuxième tour de l'US Open

Le joueur de 36 ans, absent l'an dernier pour avoir refusé le vaccin anticovid, espère remporter un quatrième titre à Flushing Meadows pour égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

Dans le tableau féminin, la tenante du titre Iga Swiatek n'a pas été aussi dominatrice face à la 322e mondiale Daria Saville.

La N.1 mondiale a mis 1h34 pour s'imposer 6-3, 6-4. Mais malgré un score confortable, celle qui enfile souvent les 6-0 dans les premiers tours en Majeurs, n'a pas été impériale.

"Ca n'a pas été facile, le rythme du match a été bizarre, mais je suis heureuse d'avoir réussi à rester agressive et de passer au troisième tour", a reconnu la Polonaise.

Elle a notamment cédé trois fois sa mise en jeu sur les trois balles de break concédées (deux fois dans le premier set et une fois dans le second).

Dans sa quête d'un cinquième titre du Grand Chelem, elle affrontera vendredi la Slovène Kaja Juvan (145e et issue des qualifications) pour tenter de se hisser en 8es de finale.

Mannarino et Bonzi au rendez-vous

Un autre des prétendantes au titre, la jeune Américaine Coco Gauff (6e mondiale à 19 ans) s'est imposée avec autorité face à l'encore plus jeune Russe Mirra Andreeva (63e à 16 ans) 6-3, 6-2.

L'Américaine Coco Gauff, tombeuse de la Russe Mirra Andreeva mercredi lors du deuxime tour de l'US Open

"Je n'avais pas très bien joué au premier tour et aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus propre", a souligné Gauff qui poursuit son été éblouissant marqué par des victoires aux tournois de Washington et Cincinnati, où elle battu Swiatek en demies.

A New York, Gauff qui a joué la finale à Roland-Garros en 2022, affrontera la Belge Elise Mertens (32e) pour une place en 8es de finale, avec l'espoir de retrouver, théoriquement, Swiatek en quarts.

Qualification sans jouer pour Elena Rybakina (4e) qui a bénéficié du forfait de l'Australienne Ajla Tomljanovic (127e) peu avant la rencontre.

Quant à Caroline Wozniacki, elle poursuit son come back après deux ans et demi d'absence et la naissance de ses deux enfants, avec une victoire de prestige contre la Tchèque Petra Kvitova (11e) 7-5, 7-6 (7/5).

Côté Français, les beaux parcours d'Hugo Gaston (99e) et Titouan Droguet (171e), passés par les qualifications, ont été interrompus respectivement par le Serbe Laslo Djere (38e), 6-1, 6-2, 6-3 et le Tchèque Jakub Mensik (206e) 3-6, 6-2, 7-6 (7/1), 6-3.

En revanche, Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi accèdent au troisième tour. Mannarino (35e) est venu à bout du Hongrois Fabian Marozsan (92e) 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 et Bonzi (108e) de l'Américain Christopher Eubanks (30e) 7-6 (8/6), 2-6, 6-2, 7-6 (9/7).

