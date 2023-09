Mondial-2023: le All Black Tamaiti Williams évoque son aïeul, vétéran de 14-18

Lyon (AFP) – Pour le pilier All Black Tamaiti Williams, venir jouer la Coupe du monde de rugby en France revêt une émotion particulière car l'un de ses aïeux est venu y combattre pendant la Première guerre mondiale.

Publicité Lire la suite

Son équipe a visité un cimetière de soldats britanniques morts sur le front français à Longueval, près d'Arras (nord). Situé dans la "Caterpillar Valley" (la vallée des chenilles), il abrite un mémorial dédié aux Néo-Zélandais qui se sont battus dans cette zone.

Les joueurs ont visité les tunnels creusés par les soldats, témoins des féroces combats qui se sont livrés dans la région.

"C'était plutôt bouleversant", a déclaré Williams. "J'ai découvert que mon arrière-arrière-grand-père était dans ces tunnels. C'était un moment très spécial pour la famille", a-t-il confié, indiquant en avoir fait part sur les réseaux sociaux.

"Ma grand-mère a demandé à ma tante de m'envoyer un message texte et d'envoyer des photos. C'était plutôt incroyable d'être dans les mêmes tunnels que lui", a souligné le joueur néo-zélandais. "Là-dedans, vous prenez conscience de combien cela a dû être dur".

"Quand je suis revenu dans ma chambre d'hôtel, j'ai un peu pleuré avec ma mère. C'est venu comme ça", a confié Williams, en précisant qu'aucun membre de sa famille n'était venu en France "et que de voir, avec mes propres yeux, où il était très spécial".

Dépôt de gerbe

"Je vis dans un petit village en Nouvelle-Zélande et pour mon arrière-arrière-grand-père de venir d'aussi loin à l'autre bout du monde me donne une bonne représentation de qui je suis et d'où je viens", confie Tamaiti Williams, 23 ans.

Il est né à Whangarei, au nord d'Auckland et a fait ses débuts avec les All Blacks contre l'Afrique du Sud en juillet.

"De savoir que nous avons des joueurs dans l'équipe qui ont des aïeux qui ont été présents dans un endroit aussi spécial, bouleversant, dur et dévasté, vous apporte une connexion avec la France", a estimé de son côté le talonneur Codie Taylor. "Ce qu'ils ont fait dépasse tellement le rugby mais ils y ont été pour leur pays et remplir une mission. Nous accomplissons la même mission pour le sport et le rugby".

Les joueurs néo-zélandais ont déposé une gerbe au cimetière de Longueval en souvenir de Bobby Black, un ancien international All Black tué pendant la bataille de la Somme. Ils ont aussi effectué un haka, mais Taylor, qui, comme Williams, a joué pour les Maori All Blacks, a souligné que c'était différent de celui qu'ils font avant les matches.

"Celui-ci concernait davantage la connexion que nous avons dans nos cœurs et nos âmes en tant que Maoris qui se souviennent de ces hommes qui reposent ici et ceux qui sont toujours portés disparus avec leurs noms sur le mur. C'était une chance de pouvoir honorer leurs mémoires et le haka est une façon de le faire et de rendre hommage aux hommes qui se sont battus et dont les noms sont gravés sur le mur" du mémorial, rappelle Taylor.

"Le haka, quand nous sommes au Stade de France, se rapporte au match et à notre esprit d'équipe. C'est un peu différent quand vous donnez tout car vous partez à la guerre", souligne-t-il.

© 2023 AFP