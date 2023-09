Ultra-trail du Mont-Blanc: l'Américain Jim Walmsley remporte la 20e édition

Chamonix (France) (AFP) – Jim Walmsley, 33 ans, a remporté samedi la 20e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), après une course parfaitement maîtrisée, devenant le premier Américain à être sacré sur la célèbre course en montagne.

Natif de l'Arizona et installé dans les Alpes françaises depuis 2022 pour préparer ce trail éprouvant de 173 km, Walmsley a passé la ligne d'arrivée en 19 heures 37 minutes et 43 secondes, avec plus d'une quinzaine de minutes d'avance sur son compatriote Zach Miller, premier poursuivant. Le Français Germain Grangier pointe à la troisième place à près de dix minutes de Miller.

Les deux Américains ont fait la course en tête depuis le début de soirée vendredi, à proximité de la commune des Contamines, située à une trentaine de kilomètres du départ. Et c'est même Zach Miller, 5e l'an passé, qui a mené la danse toute la nuit, dans la partie italienne du tracé.

Mais, arrivé en Suisse, Jim Walmsley, annoncé comme l'un des favoris, a accéléré dans la montée vers la Forclaz avant de dépasser Miller, puis de creuser l'écart jusqu'à Chamonix. Militaire jusqu'en 2015, cet athlète longiligne (1,82 m) est l'un des meilleurs coureurs d'ultrafond de la planète depuis des années.

L'année dernière, il avait fait la course en tête pendant près de 100 km avant d'exploser et de voir la victoire lui échapper au profit de l'Espagnol Kilian Jornet, terminant finalement 4e. Il s'agissait de sa 5e participation à l'UTMB.

Les coureurs au départ de la 20e édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), un trail de 173km à travers la France, l'Italie et la Suisse, à Chamonix, le 1er septembre 2023 © JEFF PACHOUD / AFP/Archives

Depuis la création de l'événement en 2003, plusieurs Américaines ont remporté l'Ultra-trail du Mont-Blanc, dont Krissy Moehl ou encore Courtney Dauwalter, mais aucun homme ne s'était encore imposé autour du toit de l'Europe.

Walmsley a battu le temps de Kilian Jornet l'an dernier (19h49:30.) mais sa performance n'est pas considérée comme un record officiel car le tracé a été modifié et légèrement simplifié à cause de la météo désastreuse ayant touché la région cette semaine.

