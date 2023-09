US Open: Alcaraz et Sabalenka passent en 1/8e

New York (AFP) – Le tenant du titre Carlos Alcaraz, qui a dû céder son premier set de l'US Open à un adversaire coriace, et la 2e joueuse mondiale Aryna Sabalenka se sont tous les deux qualifiés pour les 1/8es de finale de l'US Open, samedi à New York.

Le jeune prodige espagnol de 20 ans et le Britannique Daniel Evans (28e), 33 ans, ont offert au public du court Arthur Ashe un match nourri d'échanges spectaculaires, finalement remporté en 3h11 par Alcaraz (6-2, 6-3, 4-6, 6-3).

"C'était (Evans) un adversaire difficile. Je suis très, très content d'y être arrivé", a déclaré l'Espagnol après la rencontre.

"Quand nous jouons tous les deux, c'est un peu le show sur le court. Il y a eu des points superbes, des coups superbes, beaucoup de situations différentes", a-t-il ajouté, visiblement heureux de "donner du plaisir aux gens".

En 1/8e de finale, Alcaraz, déjà en quête d'un troisième titre du Grand Chelem (après l'US Open en 2022 et Wimbledon cette saison), affrontera l'Italien Matteo Arnaldi, 22 ans, 61e mondial, qui a sorti la tête de série Britannique Cameron Norrie (16e joueur mondial), 6-3, 6-4, 6-3.

La route vers une finale que beaucoup attendent contre Novak Djokovic pourrait être encore plus ardue, avec un possible quart contre l'Italien Jannik Sinner (6e mondial), opposé samedi au Suisse Stan Wawrinka. Puis l'hypothèse d'un choc en demi-finale contre le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur mondial, qui joue en soirée contre l'Argentin Sebastian Baez (32e mondial).

Sabalenka expéditive

Contre Evans, récent vainqueur du tournoi de Washington, l'Espagnol a commencé fort, en faisant deux fois le break pour conclure le premier set. Après avoir perdu son service au début du 2e set, Alcaraz a enchaîné quatre jeux d'affilée pour prendre le large.

Combatif sur tous les points, Daniel Evans n'a pas laissé échapper sa chance dans la troisième manche, où il n'a commis qu'une seule faute directe.

Mais Alcaraz a débloqué le quatrième set en prenant le service de son adversaire grâce à un coup droit un peu désespéré du fond de court, qui a touché de justesse la ligne. Il a ensuite conclu par un jeu blanc, notamment grâce à un superbe lob.

Sabalenka, elle, n'a pas fait de détail pour éliminer la dernière française du tableau féminin, Clara Burel (62e), 6-1, 6-1. A l'image du premier point de la rencontre, remporté sur un coup droit ravageur par la Bélarusse. Sabalenka a plié le match en une heure.

"Très heureuse" de sa "performance", la 2e joueuse mondiale se trouve à l'aise à New York, où elle a atteint les demi-finales des deux dernières éditions, et où elle aime "l'atmosphère" et "le public".

Samedi, elle s'est montrée plus expéditive qu'aux deux premiers tours (victoires 6-3, 6-2), notamment lors de son premier match où elle avait commis huit doubles fautes.

"Je suis contente d'avoir corrigé ça et de mieux servir", a-t-elle relevé en conférence de presse. "Il faut vraiment être forte mentalement, parce que c'est un tournoi de deux semaines, et parfois, certains matches, vous ne vous sentez pas au mieux, tout est une question de mental", a ajouté Sabalenka.

Jabeur en soirée

Sabalenka, qui a remporté cette saison l'Open d'Australie, affrontera en 1/8e la Russe Daria Kasatkina (14e joueuse mondiale) qui a battu samedi matin la Belge Greet Minnen (6-3, 6-4).

Autre qualifiée du jour, l'Américaine Madison Keys (17e mondiale), qui a battu la Russe Liudmila Samsonova (15e), 5-7, 6-2, 6-2.

Une autre prétendante au titre, la Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale et finaliste de l'édition 2022 à New York, doit affronter samedi dans la soirée, sur le court Arthur Ashe, la Tchèque et 31e joueuse mondiale Marie Bouzkova.

Dans l'autre partie du tableau féminin, la tenante du titre et première joueuse mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, est toujours en lice, tout comme l'Américaine Coco Gauff (6e joueuse mondiale) et la Danoise et ex-N.1 mondiale, Caroline Wozniacki, qui réalise un come-back convainquant lors de son premier Grand Chelem depuis sa retraite, en 2020, pour donner naissance à deux enfants.

