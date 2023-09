MMA: Ciryl Gane rebondit, Manon Fiorot frappe fort à l'UFC Paris

Paris (AFP) – Six mois après une défaite qui avait fait naître des doutes, Ciryl Gane s'est relancé en s'imposant avec la manière contre le Moldave Serghei Spivac, samedi à Paris, où Manon Fiorot s'est rapprochée d'un combat pour une ceinture UFC.

Avec le soutien du bouillant public parisien, totalement acquis à la cause des neuf Français au programme de la soirée "UFC Paris", Gane, plus vif et plus puissant que son adversaire, s'est imposé par KO au cours du deuxième round.

"Je suis content de ma performance. C'était ma mission de montrer que je suis toujours là", a lancé "Bon Gamin".

Les spectateurs de l'Accor Arena avaient placé la barre très haut l'an dernier en produisant une atmosphère électrique lors de la première venue de l'UFC en France. Mais Bercy, une nouvelle fois plein à craquer trois ans après la légalisation de la discipline dans l'Hexagone, s'est de nouveau enflammé.

Le niveau des décibels a atteint des records, et ce, dès le premier combat de la carte préliminaire, sur les coups de 18h30. Les 15.000 fans avaient encore du souffle plus de cinq heures plus tard pour pousser Ciryl Gane, dans l'obligation de l'emporter pour se relancer, six mois après sa défaite cuisante contre Jon Jones.

En mars dernier à Las Vegas, le Vendéen avait vu ses rêves de ceinture s'envoler en à peine deux minutes entre les bras de l'Américain, une défaite qui avait suscité des critiques, notamment sur ses capacités dans le combat au sol.

"Juste une erreur"

Tête d'affiche de la soirée, le visage emblématique du MMA français se devait donc de marquer les esprits afin de se maintenir parmi les prétendants à un combat pour le titre, lui qui a déjà bénéficié de deux chances de s'emparer de la ceinture des lourds.

"Malheureusement dans le sport, il y a des ratés, c'était mon premier, j'en ai fait un et un vrai", a-t-il reconnu au sujet de son revers contre Jones. "Je m'en excuse encore une fois. Aujourd'hui, je suis revenu dans la cage pour prouver que c'était juste une erreur."

Samedi, sous les yeux d'un autre aspirant au trône, le Britannique Tom Aspinall, Gane, favori face au Moldave classé N.7 de la catégorie, n'a pas laissé de place aux doutes.

Quelques minutes plus tôt, l'autre fer de lance du MMA Français, Manon Fiorot, alias "The Beast", avait frappé fort en s'imposant face à l'Américaine Rose Namajunas, un grand nom de l'UFC.

La Française Manon Fiorot samedi, lors de son combat contre l'Américaine Rose Namajunas à Paris

La Française, ensanglantée au cuir chevelu après avoir heurté l'épaule de son adversaire, s'est imposée par décision unanime contre Namajunas, ancienne double championne des poids pailles et qui livrait son premier combat dans la catégorie supérieure.

L'Américaine, qui a tenté sans succès d'emmener la Française au sol, a sans doute accusé un déficit de puissance face à Fiorot, qui compte désormais six victoires en autant de combats à l'UFC.

Grâce à cette victoire, Fiorot devrait enfin s'ouvrir les portes d'un combat pour la ceinture des poids mouches, actuellement détenue par la Mexicaine Alexa Grasso.

"J'ai battu une ancienne championne, maintenant, donnez-moi une nouvelle championne ! C'est mon tour!", a affirmé la Française de 33 ans.

Pour son prochain combat, elle pourrait donc défier la vainqueure du combat entre Grasso et Valentina Shevchenko, qui s'affrontent dans deux semaines pour le titre.

