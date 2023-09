MotoGP: Aleix Espargaro s'impose en Catalogne, Francesco Bagnaia blessé

Montmeló (Espagne) (AFP) – L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté dimanche le Grand Prix de Catalogne devant son coéquipier Maverick Vinales au terme d'une course marquée par la lourde chute du champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a été conduit à l'hôpital pour subir des examens.

Au lendemain de sa victoire dans le sprint, Espargaro, né à Granollers, à quelques kilomètres du circuit de Catalunya, a encore brillé devant ses supporters pour décrocher la troisième victoire de sa carrière en MotoGP.

Les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) ont réalisé une belle performance à Montmelo en prenant respectivement les quatrième et septième places.

Espargaro et Vinales ont survolé la course après le second départ consécutif au drapeau rouge brandi après les chutes survenues dans le premier tour. Les deux Catalans ont offert au public un joli duel, remporté finalement par le héros local, tandis que Jorge Martin (Ducati-Pramac) a assuré un triplé espagnol en prenant la troisième place.

"Je n'ai pas de mots... Ca a été difficile. J'ai fait une erreur et je n'étais pas sûr de pouvoir rattraper Maverick mais j'ai réussi donc c'est super", a déclaré Espargaro, qui s'était déjà imposé en Grande-Bretagne le mois dernier.

Le premier départ de la course a été chaotique puisque cinq pilotes sont tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a percuté Zarco, puis ils ont ensuite entraîné dans leur chute l'Espagnol Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) et les Italiens Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) et Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46).

Dans la foulée, Bagnaia, leader du classement provisoire du championnat du monde qui s'était élancé en pole position, est tombé tout seul après le virage 2: une perte de contrôle de la roue avant l'a envoyé voler par-dessus son guidon et il s'est ensuite fait rouler sur la jambe par le Sud-Africain Brad Binder (KTM).

D'abord conduit au centre médical du circuit de Catalunya avant d'être transporté dans un hôpital à Barcelone pour effectuer des examens supplémentaires, le Turinois de 26 ans ne souffrirait pas d'une grave blessure selon les premières informations dévoilées par les organisateurs de la course.

Son coéquipier Enea Bastiannini, qui n'a pas pu repartir après sa chute, s'est lui blessé à une main et pourrait souffrir d'une fracture selon Canal+. L'Italien s'était déjà cassé l'omoplate droite lors du premier week-end de la saison au Portugal fin mars et avait ensuite manqué les quatre Grands Prix suivants.

