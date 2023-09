Equipe de France: Mbappé et Dembélé peaufinent leur complicité

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP) – Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé travaillent désormais au Paris Saint-Germain les affinités qu'ils avaient déjà en Bleu, une chance pour l'équipe de France réunie depuis lundi à Clairefontaine pour préparer ses matches contre l'Irlande et l'Allemagne.

"C'est gentil, vous faites l'équipe avant moi, c'est bien", plaisante Didier Deschamps à l'évocation du duo qui a marché sur Lyon (4-1), la veille au soir en Ligue 1, avec un doublé pour "Kyk's" et une passe décisive pour "Ous".

Si la nouvelle paire parisienne n'est pas sûre de débuter ensemble le match contre l'Irlande jeudi au Parc des Princes, en qualifications pour l'Euro-2024, elle a tout de même été alignée lors des neuf derniers matches des Bleus, avec six titularisations pour le transfuge de Barcelone et neuf pour le nouveau capitaine des Bleus.

En tout, les deux ont joué ensemble 34 fois sous le maillot frappé du coq, dont dix titularisations ensemble.

Leur association était prometteuse dimanche soir contre l'OL.

"J'ai regardé le match (OL-PSG) évidemment", reprend le sélectionneur. "Ils ont des repères qu'ils vont peaufiner avec leur club, des automatismes, des positionnements".

"En dehors du terrain aussi..."

"Ils ont toujours eu une bonne relation technique et comme vous le savez ils ont une bonne relation en dehors du terrain aussi", ajoute "DD" dans un sourire, les deux amis prenant parfois des vacances ensemble.

En ajoutant l'autre néo-parisien Randal Kolo Muani, "ce n'est que du positif qu'ils se retrouvent tous les trois régulièrement avec leur club".

Si la dernière recrue du PSG était forfait à Lyon pour une entorse de la cheville droite, "il n'y a pas d'inquiétude particulière", ajoute le coach, il est "disponible pour les matches qui nous attendent", avec aussi la rencontre à Dortmund contre l'Allemagne, jeudi.

Mais cet amical n'est pas encore une préoccupation. "Notre unique objectif est cette équipe d'Irlande avec 3 points en jeu qui nous rapprocheraient de la qualification", prévient Deschamps.

"Il ne faut pas penser que parce qu'on a 12 points sur 12 c'est déjà réglé, jeudi il faudra mettre tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif", qui est de retourner en Allemagne en juin pour l'Euro-2024.

"Ne pas prendre de but"

Et le technicien ajoute un autre objectif: "Comme on a su le faire dans les quatre premiers matches de qualification, ne pas prendre de but".

Justement, en défense le sélectionneur doit se passer d'un de ses titulaires, Ibrahima Konaté, qui n'a pas joué avec Liverpool dimanche mais devait être opérationnel.

"Le forfait d'+Ibou+ a été un peu tardif", raconte Deschamps: "Sa situation a évolué dans le sens négatif entre avant et après la liste" dévoilée jeudi.

"Le risque était plus élevé de le prendre", alors DD a renoncé et a remplacé son titulaire par Jean-Clair Todibo (0 sélection), qui "était déjà venu et était en pleine possession de ses moyens", explique-t-il.

Sinon "pas de souci à part la fatigue pour les derniers qui ont joué", résume le champion du monde 1998 (comme joueur) et 2018 (comme sélectionneur). Lundi et mardi sont "surtout axés sur la récupération, jeudi notre match vient vite".

Seuls cinq Bleus ont chaussé les crampons pour un entraînement ludique, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Théo Hernandez, Benjamin Pavard et Alphonse Areola. Onze autres se sont contentés d'un footing autour du terrain Pierre Pibarot, et sept sont restés en salle, dont Kylian Mbappé.

Avec un premier match jeudi et un second le mardi suivant les Bleus se retrouvent pendant ces dates internationales dans "la configuration la plus longue". "Des fois on a joué le jeudi puis le dimanche", rappelle Deschamps.

Mais le match de mardi est loin. "Il n'y en a qu'un qui compte pour moi, c'est celui de jeudi, je n'ai pas les réponses pour celui de mardi".

Sur les deux dates, William Saliba, de retour de blessure, aura peut-être une chance en charnière aux côtés de Dayot Upamecano.

Le "Gunner" a "récupéré totalement de son problème de dos qui l'a éloigné plusieurs mois, il a retrouvé ses qualités athlétiques", se réjouit l'entraîneur.

Saliba est saignant avec Arsenal depuis le début de la saison, mais Deschamps ne veut pas qu'on lui dicte l'équipe...

