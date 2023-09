US Open: Alcaraz attend Sinner pour la revanche en quarts

New York (AFP) – Carlos Alcaraz, tenant du titre, a nettement dominé lundi l'Italien Matteo Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4 et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open où il attend Jannik Sinner pour une revanche du choc de l'an dernier.

Sinner, qui s'était incliné l'an dernier au bout d'un quart d'anthologie disputé en cinq sets, doit encore se qualifier: il joue en soirée contre Alexander Zverev (12e), finaliste en 2020.

"Sacha (Zverev) joue bien et Jannik aussi. Alors je vais évidemment regarder leur match mais je sais déjà que quel que soit mon adversaire en quarts, ce sera compliqué", a estimé Alcaraz.

Compliqué n'est pas le qualificatif qui convenait pour son match contre l'Italien, 61e mondial.

En quête d'un troisième titre du Grand Chelem, il n'a pas eu à défendre la moindre balle de break dans les deux premiers sets. Mais dans le troisième, Arnaldi a réussi un break blanc pour mener 2-1.

Il n'en fallait pas plus pour rappeler à Alcaraz qu'une place en quarts était en jeu: le N.1 mondial, qui sait déjà qu'il rendra cette place à Novak Djokovic à l'issue du tournoi quels qu'en soient désormais les résultats, a immédiatement recollé et pris le service de l'Italien dans l'ultime jeu du match.

Grosse intensité

"Je suis content de l'intensité que j'ai mise du premier au dernier point, notamment en montant beaucoup au filet", a commenté l'Espagnol de 20 ans.

Fidèle à sa conception du jeu, et sentant le match à sa main, Alcaraz a fait le spectacle en multipliant les coups spectaculaires, jouant parfois au chat et à la souris avec un adversaire qui n'a pas démérité et s'est battu jusqu'au bout.

Seul éventuel signe d'inquiétude, il a joué avec un énorme bandage à la cuisse gauche. Mais dans les faits, l'Espagnol n'a pas eu l'air de vraiment souffrir.

L'autre quart de finale du haut du tableau opposera le vainqueur du match entre Andrey Rublev (8e) et Jack Draper (123e), en cours dans l'après-midi, à celui du duel entre le lauréat 2021 Daniil Medvedev (3e) et Alex De Minaur (13e), prévu en fin de programme sur le court Louis-Armstrong.

Dans le tableau féminin, le duel d'Américaines a été remporté par Madison Keys (17e), finaliste en 2017, aux dépens de Jessica Pegula (3e).

Keys, qui n'avait plus dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows depuis sa demie en 2018, a écarté Pegula 6-1, 6-3 en 1h01 et affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (9e) pour une place dans le dernier carré.

"Une amie"

"C'est toujours difficile de jouer contre une amie, mais nous l'avons fait toute notre vie. Quand on arrive sur le court, il n'est plus question que de boulot mais nous redevenons amies ensuite", a expliqué Keys.

A 28 ans, elle reste sur un quart de finale cette saison à Wimbledon. Elle avait atteint les demies à l'Open d'Australie en 2022.

De son côté, Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en juillet mais qui n'avait jamais dépassé les huitièmes à l'US Open (atteints en 2018) a renversé l'Américaine Peyton Stearns (59e) 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

"Elle est très puissante et ça a été un match très difficile", a commenté Vondrousova qui ne s'attendait pas à arriver en quarts à New York car "après Wimbledon la pression était immense".

La Tchèque de 24 ans, finaliste à Roland-Garros en 2019 mais moins à l'aise sur les surfaces rapides, a créé la surprise cet été en remportant à Wimbledon son premier titre du Grand Chelem.

Elle a depuis ajouté un tatouage sur son bras gauche déjà bien décoré: 150723, soit la date de la finale remportée sur le gazon londonien.

L'autre quart de finale du bas du tableau opposera la vainqueur du match entre Ons Jabeur (5e), finaliste l'an dernier, et Qinwen Zheng (23e), à celle du match entre Daria Kasatkina (14e) et Aryna Sabalenka (2e).

Cette dernière est déjà assurée d'une belle récompense: elle sera N.1 mondiale à l'issue du tournoi après l'élimination d'Iga Swiatek dimanche en 8e de finale.

