Basket/Mondial-2023: l'Allemagne affrontera les Etats-Unis en demies

La Mannschaft, troisième de l'Euro-2022, disputera vendredi sa première demi-finale mondiale depuis 2002, quand elle avait décroché la médaille de bronze.

Elle a cependant eu chaud contre les Lettons qui, pour leur premier Mondial, ont failli réussir un nouvel exploit.

"On a gagné mais ce n'était pas beau à voir. On a été en difficultés offensivement. Notre banc, pour la troisième fois de suite, a été extraordinaire" a commenté Gordon Herbert, sélectionneur de l'Allemagne qui a marqué plus de la moitié de ses points par ses remplaçants (48). Dont 16 par Franz Wagner (Orlando Magic), de retour de sa blessure contractée contre le Japon en ouverture.

Après avoir remonté avec succès un retard important contre la France (88-86) au premier tour puis l'Espagne au second (74-69), les Lettons ont été tout proches de combler un débours de 14 points à 6 min 30 sec de la fin.

Revenus à deux longueurs à 32 secondes de la sirène (81-79), notamment grâce à leur jeune meneur Arturs Zagars (24 pts et 8 passes décisives, meilleur marqueur du match), ils ont eu le ballon de la prolongation ou de la gagne après un "floater" manqué par Dennis Schröder, leader de l'Allemagne jusqu'ici mais passé au travers mercredi (9 pts à 4/26 au tir dont 0/8 à 3 pts).

Mais Davis Bertans, assez adroit pendant tout le match à longue distance (20 pts, 6/13), a cette fois manqué la cible, son tir en suspension rebondissant sur l'arceau à quatre secondes de la sirène.

"Je suis extrêmement fier de l'équipe. On s'est mis en position de gagner non par des exploits individuels mais par notre collectif, malheureusement je n'ai pas réussi à arracher la victoire" a réagi l'intérieur d'Oklahoma City.

"Bien sûr, tout de suite la déception est grande, mais il ne faut pas oublier notre parcours. Nous avons montré notre style de jeu, notre identité. On s'est assis à la table des huit meilleures équipes du monde. En quelque sorte, c'était notre premier rendez-vous avec le niveau international" a souligné de son côté l'Italien Luca Banchi, sélectionneur de la Lettonie qui participait à sa première compétition internationale depuis 2017.

