Handball: Canayer, dernière page à Montpellier

Montpellier (AFP) – Architecte inspiré de Montpellier durant 30 ans, Patrice Canayer s'apprête à tourner, en fin de saison, une page de sa vie et du handball français, sur lequel a régné en maître son MHB pendant près de deux décennies.

Publicité Lire la suite

Lundi 28 août, à l'aube de sa 30e saison à la tête du club héraultais, ce Nîmois d'origine, fils de cafetiers, a annoncé à ses dirigeants qu'il ne renouvelerait pas son contrat en juin 2024.

"Quand tu fais 30 ans dans un club, le plus important c'est l'histoire humaine que tu as construite. Mais, à un moment donné, il faut être responsable et dire stop", a-t-il expliqué à Midi Libre et à l'Equipe.

Technicien respecté à l'autorité redoutée, il laisse derrière lui une oeuvre immense, inégalée dans son sport voire dans les sports collectifs français: il compte à son palmarès 42 trophées, dont 14 championnats (un record) et deux Ligues des champions (2003 et 2018), que le MHB est le seul club tricolore à avoir remportée.

Canayer, 62 ans, est aussi le seul entraîneur français à avoir soulevé la C1, la première fois neuf ans après son arrivée dans l'Hérault, en provenance du Paris-Asnières.

De son arrivée en 1994 aux commandes d'un club né seulement 12 ans plus tôt, à 2012, date de la sombre affaire des paris, Canayer a construit Montpellier.

L'entraîneur de Montpellier Patrice Canayer lors d'un match de Ligue des champions de handball contre les Allemands de Flensburg, le 29 avril 2018 à la Sud de France Arena © PASCAL GUYOT / AFP/Archives

Il a aussi façonné le modèle d'un club de handball de haut niveau, pendant qu'en parallèle, le sélectionneur Daniel Costantini (1985–2001) amenait l'équipe de France vers l'élite mondiale.

Légitimé par un titre dès sa première année aux dépens du puissant OM-Vitrolles de Jean-Claude Tapie, Canayer a dicté une ligne de conduite au MHB avec l'assentiment de l'ex-maire et président de la communauté d'agglomération Georges Frêche, décédé en 2010.

Le tournant des paris

Homme de pouvoir, pragmatique et intellectuel, il n'a laissé à personne d'autre le soin de gérer son équipe au jour le jour, ni de dessiner l'avenir du club à moyen et long termes, avec comme fil conducteur la quête incessante de titres et la conquête d'une Coupe d'Europe.

Dès 1996, Montpellier a ainsi été le premier club français à se doter d'un centre de formation.

L'entraineur du Montpellier Handball (MHB), Patrice Canayer, est porté en triomphe par ses joueurs après la deuxième victoire finale en Ligue des champions du club héraultais, le 27 mai 2018 à Cologne © Patrik STOLLARZ / AFP/Archives

Le titre continental suprême viendra donc sept ans plus tard, avec une équipe composée en partie de jeunes talents (Nikola Karabatic, Guigou, Omeyer) qui ont ensuite formé le socle des "Experts", maîtres du monde pendant près de 10 ans à partir de 2008.

Mais son savoir-faire, sa soif de titres et sa constance se sont heurtés à l'affaire des paris révélée en septembre 2012: une dizaine de joueurs du MHB, dont les frères Karabatic, ont été reconnus coupables d'avoir parié contre leur propre équipe à la mi-temps d'un match truqué.

Fragilisé par la perte de sponsors, un déficit budgétaire et le départ de nombreux joueurs, Canayer a sauvé l'institution grâce à des partenaires privés.

Mais Montpellier a alors perdu la main sur le handball français au profit du Paris SG, racheté en 2012 par les Qataris de QIA.

Carrière politique

Peut-être lassé par l'absence de nouveau titre de champion, son pouvoir en partie rogné par le nouveau président Julien Deljarry, fils du patron de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et tête de pont des actionnaires, Canayer a donc préféré partir en fin de saison.

Conseiller régional depuis 2021 auprès de Carole Delga, l'ambitieuse présidente socialiste de la région Occitanie, il a déjà amorcé une carrière politique mais n'a pas encore pris sa retraite sportive.

A l'amorce de sa dernière saison, "son" Montpellier est encore performant, qualifié pour la Ligue des champions. "Je vais concentrer mon travail sur cette année et il y a du travail à faire", promet-il, désireux de soigner sa sortie.

L'entraineur du MHB Patrice Canayer et le capitaine de l'époque Mladen Bojinovic (D) embrasse la Ligue des champions après la victoire en finale retour contre Pampelune, le 04 mai 2003 à Montpellier © GERARD JULIEN / AFP/Archives

Mais le président Deljarry, qui désire prendre en charge le rôle de manager, est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur capable d'assumer l'héritage de Canayer, homme charismatique, autoritaire et visionnaire.

Un homme qui laissera une empreinte profonde à Montpellier et sur le handball français.

© 2023 AFP