Tour d'Espagne: l'Espagnol Jesus Herrada s'offre la 11e étape, Kuss toujours leader

La Laguna Negra de Vinuesa (Espagne) (AFP) – L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) s'est offert mercredi la 11e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Lerma et la Laguna Negra (163,5 km), alors que l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge.

Herrada s'est imposé au sprint dans la dernière ascension du jour au sommet de La Laguna Negra (1e catégorie), plaçant une attaque fatale dans une pente à près de 13% pour devancer le jeune français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et le vainqueur de la première étape Andreas Kron (Lotto-DSTNY).

"Je pense que j'ai tout bien fait, je n'ai pas grand-chose à regretter, je ne peux même pas être déçu parce que Herrada m'a déboulé d'une force... franchement je ne pouvais rien faire" a concédé Romain Grégoire.

Avec cette troisième victoire sur ses terres, Herrada permet à l'équipe Cofidis d'empocher une nouvelle étape sur la Vuelta, le Grand Tour qui continue de sourire à la formation française. Premier vainqueur d'étape ibérique lors de cette 78e édition, il récupère également le maillot de meilleur grimpeur, qu'il portera jeudi.

L'Espagnol de 33 ans faisait partie d'une échappée de 26 coureurs partie à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, qui comprenait 7 coureurs français: Rudy Molard et Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Dorian Godon, Damien Touzé et Nicolas Prodhomme (AG2R) et Alan Jousseaume et Paul Ourselin (Totalenergies).

C'est l'Équatorien Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) qui a placé la première attaque sous la flamme rouge à un kilomètre de l'arrivée, avant de se faire reprendre par une dizaine de membres du groupe de tête, dont Herrada, Grégoire et le Britannique Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers).

Ce dernier a fait rouler l'Italien Filippo Ganna pour revenir sur Caicedo, et il a fallu attendre les derniers hectomètres pour qu'Herrada fasse la différence à la pédale avant de lever les bras au sommet.

"Je savais que c'était un final qui pouvait me correspondre. (...) J'ai vraiment attendu jusqu'à 300 mètres pour lancer mon sprint et à la fin j'y suis arrivé" a résumé Herrada au micro d'Eurosport à l'arrivée.

Le peloton a laissé filer les échappés qui ont compté jusqu'à un peu plus de 6 minutes d'avance, car aucun coureur ne représentait de danger pour les favoris du classement général: le mieux placé était Geraint Thomas, 21e, qui gagne trois places à l'arrivée.

Il n'y a donc pas de changement au classement général: l'Américain Sepp Kuss reste en tête devant l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), tenant du titre. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), triple lauréat de l'épreuve, est quatrième devant le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), cinquième.

