FC Barcelone: Griezmann, une reconnexion "brillante" avec Messi et Suarez, selon Setién

Madrid (AFP)

"Brillante": ainsi a qualifié l'entraîneur du FC Barcelone Quique Setién, mardi en conférence de presse, la reconnexion avec Lionel Messi et Luis Suarez de l'attaquant français Antoine Griezmann, boudé lors de l'affiche contre l'Atlético Madrid le 30 juin (2-2).

"Il y a eu des moments où ils se sont déjà bien trouvés. L'autre jour (dimanche à Villarreal, 4-1), ça a été d'une manière brillante, ils ont conclu les actions soit par des buts soit en apportant du danger. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça de manière continue", a relevé Setién à la veille du derby contre l'Espanyol Barcelone mercredi (20h00 GMT) pour la 35e journée de Liga.

Contre son ancien club, l'Atlético Madrid, le 30 juin dernier, Griezmann, remplaçant, n'est entré qu'à la 90e minute. Un choix tactique qui a fait scandale dans la presse espagnole, sur lequel Setién s'est expliqué avec le champion du monde français le lendemain, sans pour autant lui présenter d'excuses.

"L'autre jour, il a eu une intervention extraordinaire. Griezmann a les capacités et les qualités suffisantes pour montrer son niveau comme l'autre jour (dimanche). Il a eu un moment d'inspiration extraordinaire, où les trois attaquants se sont très bien entendus", a encensé le technicien, en référence au magnifique but de Griezmann, excellent aux côtés de Lionel Messi (2 passes décisives) et Luis Suarez (1 but), dimanche lors du succès à Villarreal (4-1).

Avec un trio d'attaque "MSG" revenu à son meilleur niveau, Setien croit toujours au titre en Liga.

"Bien sûr qu'on peut la gagner ! La réalité le prouve, les mathématiques aussi. Ce n'est pas facile, mais il faut garder espoir jusqu'au dernier jour et ne pas penser à ce que peut faire l'adversaire, mais à ce que l'on peut faire nous. C'est-à-dire gagner tous les matches... Et si ce n'est pas pour cette compétition, tout ce que nous faisons nous servira pour la suivante", a assuré le technicien.

A quatre journées de la fin du championnat, le Barça, 2e à quatre points du Real Madrid (77 pts), a repris des couleurs dimanche à Villarreal, et dispute mercredi (20h00 GMT) le derby contre l'Espanyol, presque déjà condamné à la descente.

Frenkie De Jong (mollet droit), Samuel Umtiti (genou gauche), Sergi Roberto (hanche droite) et Ousmane Dembélé, toujours en phase de reprise après sa blessure à la cuisse droite, manqueront à l'appel pour ce match.

