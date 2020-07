Foot: Paris défiera l’Atalanta Bergame en Ligue des champions

Le Brésilien Neymar (à gauche) fête son but face au Borussia Dortmund, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, devant les tribunes du Parc des Princes vides à cause du Coronavirus.

Le Paris Saint-Germain (PSG) affrontera l'Atalanta Bergame (Italie) en quarts de finale d’une coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions) exceptionnellement disputée sous forme de mini-tournoi à huit équipes et à huis-clos, du 12 au 23 août 2020 à Lisbonne, à cause du coronavirus.

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA 2020 : LES QUARTS DE FINALE

Real Madrid (Espagne) ou Manchester City (Angleterre) VS Olympique lyonnais (France) ou Juventus Turin (Italie)

RB Leipzig (Allemagne) VS Atletico Madrid (Espagne)

SSC Naples (Italie) ou FC Barcelone (Espagne) VS Chelsea (Angleterre) ou Bayern Munich (Allemagne)

Atalanta Bergame (Italie) VS Paris Saint-Germain (France)

Les sept rencontres de Ligue des champions prévues entre les 12 et 23 août 2020 à Lisbonne se dérouleront sous forme de matches secs et à huis-clos (« jusqu’à nouvel ordre », dixit l’UEFA), dans les stades d’Alvalade et de la Luz. Les quarts de finales se disputeront du 12 au 15 août, les demi-finales les 18 et 19, et la finale le 23 août dans le Stade de la Luz. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, il y aura prolongations voire tirs au but si nécessaires.

En attendant ce mini-tournoi à huit équipes, les huitièmes de finale retour de la Champions League s’achèveront les 7 et 8 août avec Manchester City (Angleterre) – Real Madrid (Espagne) [2-1 à l'aller], Bayern Munich (Allemagne) – Chelsea (Angleterre) [3-0], Juventus Turin (Italie) – Olympique lyonnais (France) [0-1], et FC Barcelone (Espagne) – SSC Naples (Italie) [1-1]. Ces rencontres, un temps envisagées au Portugal pour des considérations sanitaires, auront finalement lieu sur les terrains des clubs censés jouer à domicile.

