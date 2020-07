Super Rugby australien: les Waratahs submergent la Western Force

Publicité Lire la suite

Sydney (AFP)

Le retour de la Western Force en Super Rugby australien, après trois ans d'absence, s'est soldé par une sévère défaite samedi face aux NSW Waratahs (23-14), malgré une avance dilapidée de quatorze points pour les joueurs de Perth au Sydney Cricket Ground.

Deux essais d'Angus Bell et Tom Staniforth, ajoutés à cinq coups de pied de Will Harrison (deux transformations, trois pénalités) ont permis aux Waratahs de remporter leur première victoire de la saison, une semaine après une défaite de six points face aux Queensland Reds.

Les deux équipes s'étaient rencontrées pour la dernière fois en 2017 lors d'une victoire de la Western Force (40-11) qui avait ensuite été exclue du Super Rugby australien par son instance suprême, la SANZAAR.

La Western Force avait été victime à la fin de la saison 2017 de la réduction du nombre d'équipes composant le Super Rugby, de 18 à 15.

"Ca fait du bien car on a beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat", a réagi l'entraîneur Rob Simmons, désormais aux commandes d'une équipe rajeunie par les départs de Kurtley Beale, Bernard Foley et Adam Ashley-Cooper.

La Western Force jouait dans la ligue Asie-Pacifique quand la pandémie de coronavirus lui a permis de faire son retour en Super Rugby australien. Impressionnante pendant toute la première période, elle a été submergée par l'enthousiasme des jeunes Waratahs.

"Nous étions bien physiquement et mentalement, mais nous avons un peu manqué de discipline", a résumé le capitaine Ian Prior.

Résultats de la 2e journée du Super Rugby AU :

vendredi

Rebels - Reds 18-18

samedi

Waratahs - Western Force 23-14

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Reds 6 2 1 1 0 50 44 6 0

2. Brumbies 5 1 1 0 0 31 23 8 1

3. Waratahs 5 2 1 0 1 49 46 3 1

4. Rebels 2 2 0 1 1 41 49 -8 0

5. Western Force 0 1 0 0 1 14 23 -9 0

