Esport: le Nigérian Israel Adesanya porte-étendard du prochain EA Sports UFC 4

Texte par : RFI Suivre

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a dévoilé, samedi 11 juillet, de nouvelles images de sa prochaine mouture de simulation d'arts martiaux mixtes (MMA) : EA Sports UFC 4, qui doit sortir sur consoles le 14 août. Et pour ce quatrième opus, EA s'est choisi deux nouvelles figures de proue, qui figureront sur la jacquette du jeu. UFC 4 sera porté par l'Américain d'origine cubaine et péruvienne Jorge Masvidal et par le Nigérian Israel Adesanya, qui possède aussi la nationalité néo-zélandaise. C'est la première fois qu'un combattant latino et qu'un combattant africain figurent en couverture du célèbre jeu vidéo. Jorge Masvidal et Israel « The Last Stylebender » Adesanya succèdent à des stars comme Jon Jones (premier opus), Alexander Gustafsson (premier opus), Conor McGregor (deuxième et troisième opus) et Ronda Rousey (deuxième opus).