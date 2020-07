Football: Lionel Messi égale une grande performance de Thierry Henry

Dans la course au titre en Liga, le FC Barcelone est revenu à un point du leader, le Real Madrid, samedi 11 juillet en s'imposant difficilement sur le terrain de Valladolid (1-0), lors de la 36e journée. Les Blaugrana comptent 79 points et attendent de voir ce que feront les Merengue lundi 13 juillet à Grenade. Face à Valladolid, le but de la victoire a été marqué par le Chilien Arturo Vidal, servi par Lionel Messi. L'Argentin marque moins ces derniers jours, mais il reste déterminant. Le voilà fort de 20 passes décisives, un total qui n'avait plus été atteint dans le championnat d'Espagne depuis un autre Barcelonais, Xavi, en 2008-2009. Et le sextuple lauréat du Ballon d'or affiche désormais 22 buts et 20 passes décisives sur cet exercice 2019-2020. Au XXIe siècle, un seul joueur avait réussi à inscrire au moins 20 buts et distribué au moins 20 passes décisives lors d'une même saison d'un des cinq championnats majeurs européens : Thierry Henry, avec Arsenal en Premier League anglaise, lors de la saison 2002-2003 (24 buts et 20 passes décisives). Lionel Messi a encore deux matches, face à Osasuna (le 16 juillet) et Alavès (le 19 juillet), pour faire mieux.