Mort de Wim Suurbier, ex-taulier des Pays-Bas et de l’Ajax

L'ancien défenseur des Pays-Bas et de l'Ajax Amsterdam, Wim Suurbier, joueur-clé de la fameuse équipe néerlandaise des années 1970, est mort à l'âge de 75 ans, a indiqué ce 12 juillet 2020 son ancien club. Suurbier, qui a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions et sept titres nationaux avec l'Ajax, était hospitalisé depuis avril en raison d'une hémorragie cérébrale. Suurbier (60 sélections), qui a disputé – et perdu – deux finales de Coupe du monde en 1974 et 1978 avec les Pays-Bas, avait ensuite joué en club en Allemagne, à Schalke 04, en France, à Metz, et aux États-Unis.