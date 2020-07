Top 14: les joueurs toulousains pensent surtout à la Coupe d'Europe

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

"Ce sera beaucoup plus simple de se préparer pour le quart de finale de la Coupe d'Europe que pour le début du championnat", a reconnu lundi Jérôme Cazalbou, manager du haut niveau du Stade Toulousain.

Après la reprise du Top 14 le 4 septembre, Toulouse affronte le 19 ou 20 septembre la province irlandaise de l'Ulster, match prévu le 5 avril avant l'arrêt des compétitions pour cause de coronavirus.

Le travail du staff est aussi "de motiver les joueurs pour le début du championnat. Après le confinement, il y a de l'appétit et de l'envie de retrouver la compétition", a ajouté M. Cazalbou lors du premier entraînement du club ouvert à la presse.

Après le titre 2019, pour beaucoup de joueurs, la Coupe d'Europe était devenue une priorité. Plus que le championnat où le club, longtemps privé de ses internationaux, n'occupait que la 7e place avant l'arrêt.

"On avait vu clairement que les joueurs avaient un autre investissement, une autre motivation les semaines de Coupe d'Europe. Cela nous avait permis de terminer la phase de poule invaincu", a reconnu M. Cazalbou.

"On s'entraîne pour attaquer en septembre et être prêts car, pour nous, les objectifs, les matches les plus importants, vont venir tout de suite", a confirmé le centre international Sofiane Guitoune, qui a avoué "avoir évacué" la déception d'un championnat inachevé et s'est réjoui de la "première séance rugbystique".

Nouveau demi de mêlée du Stade Toulousain, Alexi Balès a lui assuré s'être "très vite adapté" à ses nouvelles couleurs pour oublier un passage à La Rochelle où il n'était "pas épanoui", notamment en raison de quelques incompréhensions avec le staff.

Il apprécie le challenge qui s'ouvre. "C'est spécial comme situation. Mais Ugo (Mola) que j'ai eu au téléphone pendant le COVID m'a dit: +Tu es prêt à jouer un quart+. J'ai dit: +Oui oui, je vais me préparer+. Et j'ai travaillé en amont", a-t-il raconté.

Les joueurs toulousains ont débuté lundi la dernière semaine de la phase 3 de reprise et doivent passer des tests médicaux jeudi. S'ils sont négatifs, ils débuteront lundi prochain la phase 4 qui correspond à une reprise plus normale de la préparation.

© 2020 AFP