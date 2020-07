Les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 à Dakar reportés à 2026

La Dakar Arena, salle polyvalent de sports située à Diamniadio. SEYLLOU / AFP

Texte par : David Kalfa Suivre 2 min

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), un événement sportif réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans, auront lieu en 2026 plutôt qu’en 2022, ont annoncé le Comité international olympique (CIO) et le Sénégal. Le CIO invoque notamment le report des JO de Tokyo à 2021 et « les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale » pour justifier le décalage des premiers Jeux organisés sur le continent africain.

Publicité Lire la suite L'Afrique devra finalement attendre 2026 pour abriter les premiers Jeux olympiques de son histoire. Ce sont certes les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2022, un événement réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Mais cette annonce commune du Sénégal, pays-hôte des prochains JOJ, et du Comité international olympique (CIO), a créé la surprise, ce 15 juillet 2020. « Le CIO et le Sénégal sont conscients que pour de nombreux jeunes athlètes, cette nouvelle sera décevante, indique un communiqué. Nous ne pouvons que faire appel à leur compréhension. Cet accord reflète l'ampleur des défis opérationnels auxquels le CIO, les Comités nationaux olympiques (CNO) et les fédérations internationales (FI) doivent faire face à la suite du report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ». Le décalage des Jeux de Tokyo d'un an, à cause de la pandémie de Covid-19, est une des principales causes invoquées par les deux parties pour justifier celui des prochains JOJ, programmés du 22 octobre au 9 novembre 2022. « Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux CNO et aux FI de mieux planifier leurs activités, fortement affectées par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020, les reports ultérieurs des grandes compétitions sportives internationales ainsi que les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale », poursuit le communiqué. Laisser davantage de temps au Sénégal Le texte insiste sur le rôle du Sénégal dans cette décision. « La proposition du président Macky Sall a en effet été favorablement accueillie par Thomas Bach, président du CIO, à l'issue d'échanges approfondis sur le sujet », assure-t-on du côté de l'instance basée en Suisse. Ce report offrirait même davantage de temps à Dakar, Diamniadio et Saly, les trois villes censées accueillir cet événement qui a lieu tous les quatre ans et qui rassemble près de 4.000 athlètes issus d'une trentaine de disciplines. « Il permet au Sénégal de poursuivre les excellents préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse », estime le communiqué. Thomas Bach conclut : « Je suis certain qu'ensemble, nous organiserons de brillants Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 pour le Sénégal, l'ensemble du continent africain et tous les jeunes athlètes du monde. »