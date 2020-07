Foot: le Real Madrid champion d’Espagne durant une saison à part

Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne de football pour la 34e fois de son histoire (nouveau record), ce 16 juillet 2020. Ce titre, remporté au cours d’une saison folle, interrompue trois mois par la crise du coronavirus, restera à part dans l’histoire du club.

Le Real Madrid est bel et bien le roi d’Espagne et le champion du football post-confinement. Depuis que le championnat national (Liga) a repris à la mi-juin, les Madrilènes ont en effet signé dix victoires consécutives. Une impressionnante série qui leur a assuré la première place au classement, avant la dernière journée, et qui leur a ainsi permis de détrôner un Barça dominateur en Liga depuis 2005 (dix titres remportés sur seize).

Le succès face à Villarreal, ce 16 juillet 2020, est venu couronné la méthode et la stratégie d’un homme : Zinedine Zidane. En mars 2019, le Français effectuait son retour sur le banc d'un Real Madrid en crise, neuf mois seulement après son départ surprise. Après un exercice 2018-2019 de rôdage, l’ancien meneur de jeu a imposé un style plus défensif, différent de celui qui lui a permis de gagner trois fois de suite la Coupe d’Europe (Ligue des champions), en 2016, 2017 et 2018.

Un Karim Benzema impressionnant

Il est vrai qu’à l’époque, « Zizou » pouvait se reposer sur le génie de Cristiano Ronaldo, parti en 2018 à la Juventus Turin (Italie). Ces derniers mois, le technicien s’est surtout beaucoup appuyé sur son compatriote Karim Benzema, auteur du doublé décisif face à Villarreal. L’attaquant, qui a vécu dans l’ombre de Ronaldo de 2009 à 2018, a été étincelant. Seule la superstar du Barça, Lionel Messi, a été plus impressionnante en Liga.

Messi a toutefois été trop souvent seul à Barcelone, alors que Benzema a pu compter sur un collectif solide et solidaire avec seulement 22 buts encaissés en 37 rencontres.

Et maintenant, la Ligue des champions

Champion d’Espagne, le Real Madrid peut désormais se focaliser sur son autre grand défi de la saison : remporter la Ligue des champions pour la 14e fois de son histoire (record en cours). Pour cela, il faudra commencer par inverser la tendance face à Manchester City, entraîné par l’ex-coach du Barça, Pep Guardiola.

En huitième de finale aller, le 26 février, le club britannique s’était imposé 2-1 à Madrid. Un camouflet pour des Madrilènes qui traversaient alors une période difficile, avec 4 défaites et 1 nul en 7 rencontres (toutes compétitions confondues). Depuis, la dynamique positive semble s'être installée dans le camp espagnol. Les « Merengue » tenteront de le prouver le 7 août en Angleterre, en huitième de finale retour de la Champion League.

