MotoGP: après Yamaha, KTM et Honda, Zarco a-t-il son avenir chez Ducati ?

Jerez de la Frontera (Espagne) (AFP)

Le Français Johann Zarco a chevauché depuis 2017 presque toutes les motos actuellement en lice dans le Championnat du monde MotoGP et pourrait avoir enfin trouvé chez Ducati botte à son pied.

Yamaha en 2017 et 2018, KTM et Honda en 2019 et cette année, une Ducati de l'écurie cliente Avintia, Zarco les a toutes pilotées avec plus ou moins de bonheur.

C'est avec la première que le Cannois, double champion du monde Moto2 en 2015 et 2016, a connu le plus de réussite en MotoGP avec six podiums dont quatre 2e places.

Mais un passage chez KTM pour 2019 s'est révélé calamiteux. Il a préféré mettre fin à sa collaboration avec la marque autrichienne en milieu de saison avant de trouver refuge au sein de l'écurie LCR, satellite de Honda, pour les trois derniers Grand Prix.

Il se retrouve maintenant à 30 ans au guidon d'une Ducati. Certes pas la meilleure car Avintia ne dispose pas des plus récentes évolutions des machines d'usine italiennes, mais qui pourrait lui permettre de rebondir, peut-être au sein de l'écurie officielle.

"Le but est de rester chez Ducati", a-t-il confié en marge de la première course du Championnat du monde 2020, le Grand Prix d'Espagne, disputé ce weekend sur le circuit de Jerez.

"Il y a le rêve de prendre la moto de Dovizioso. On ne sait pas ce qu'il veut faire et s'il continuera l'an prochain", a-t-il déclaré à la télévision officielle MotoGP.

Andrea Dovizioso a terminé ces trois dernières saisons sur la 2e marche du podium du championnat derrière le phénomène Marc Marquez, le pilote Honda sextuple champion du monde et tenant du titre.

A 34 ans, le pilote italien commence à se lasser d'être l'éternel second et le paddock bruit de rumeurs sur ses désaccords avec les ingénieurs de l'écurie italienne à propos du développement de sa machine. Son contrat expire à la fin de la saison et il ne l'a pas encore renouvelé.

Ducati va déjà remplacer l'an prochain l'un de ses pilotes d'usine, l'Italien Danilo Petrucci, par l'Australien Jack Miller, venu de l'écurie cliente Pramac, montrant que ses responsables prêtent une grande attention à ce qui se passe dans les écuries clientes.

"C'est un grand point d'interrogation mais aussi un rêve et je veux rêver", confie Johann Zarco à la perspective de remplacer Dovizioso.

Pour commencer à le concrétiser, il s'est montré à son aise pour ses débuts sur une machine italienne lors des premiers essais libres à Jerez. Il s'est classé premier des pilotes Ducati lors de la deuxième séance, à la 8e place, juste devant Dovizioso.

"Je dois travailler, je dois m'adapter à la Ducati et pour le moment je ne dois pas penser à 2021", tempère-t-il toutefois.

Car Johann Zarco sait qu'en MotoGP, le rêve peut vite virer au cauchemar. Ses succès avec une Yamaha cliente il y a deux ans en faisaient l'un des grands espoirs du MotoGP et son arrivée chez KTM lui laissait espérer la consécration au sein d'une équipe d'usine.

Mais il a vite déchanté face aux difficultés pour adapter la machine autrichienne à son style, très fluide, alors qu'elle réclame un pilotage en force.

Il a du laisser la place de meilleur pilote français en MotoGP à Fabio Quartararo, de dix ans son cadet. Pour sa première saison au plus haut niveau l'an dernier, le Niçois est monté sept fois sur le podium --dont cinq fois sur la 2e marche-- avec une 5e position finale au Championnat du monde au guidon d'une Yamaha de l'écurie satellite SRT.

Du coup, Quartararo se voit promu l'an prochain pilote d'usine Yamaha, remplaçant la légende Valentino Rossi, sept fois champion du monde mais qui a le double de son âge.

Voir deux Français pilotes d'usine l'an prochain, l'un chez Yamaha, l'autre chez Ducati, pourrait donc être une possibilité alors que la dernière victoire française au plus haut niveau du sport motocycliste remonte à... 1999.

