Amical: Marseille rentre en douceur, Thauvin et Gueye brillent

Publicité Lire la suite

Kufstein (Autriche) (AFP)

Florian Thauvin, absent presque toute la saison dernière, et la nouvelle recrue Pape Gueye ont éclairé le premier match amical de l'Olympique de Marseille contre le club autrichien de Pinzgau (3-0), dimanche à Kufstein (Autriche).

Pour ce premier amical de l'été, "Flotov" a donné les deux premières passes décisives, et l'ex-Havrais a marqué le premier but (24), a touché beaucoup de ballons et aussi fait admirer son jeu long, dans sa position de pointe basse du triangle du milieu.

Le doux soleil bavarois n'était pas seul à illuminer le terrain de cette petite ville autrichienne non loin de Grassau, camp de base bavarois du stage en Allemagne de l'OM.

En somme, les deux "nouveaux" ont brillé, si on range symboliquement Thauvin dans cette catégorie, lui qui n'a joué que deux fois dix minutes la saison dernière, entre sa longue blessure et la pandémie.

Thauvin a lancé le match, après un départ assez mou. Séché par un tacle du milieu Niklas Mühlbacher, il s'est vengé en tourmentant son vis-à-vis sur un dribble où il a effacé en même temps un second joueur (21).

Juste après cette action, il a frappé sous la barre, un ballon stoppé par Stipo Colic, le gardien croate de Pinzgau, et sur le corner du champion du monde, Pape Gueye a ouvert le score en tendant la jambe sur une déviation de la tête de Duje Caleta-Car (24).

Thauvin a encore été décisif en centrant pour la tête d'Alvaro Gonzalez pour le deuxième but (31). Là, l'OM a connu une petite frayeur car le défenseur espagnol s'est écroulé de douleur, se réceptionnant mal sur son genou gauche. Mais le chef de la défense s'est relevé et s'est remis debout.

Pour cette première période, André Villas-Boas avait choisi un onze proche de l'équipe une, à l'exception de la titularisation de Florent Chabrolle à gauche, Dimitri Payet jouant la seconde période.

- Payet et Sanson se rendent la pareille -

Après la pause, AVB a changé sept joueurs et tenté pendant le premier quart d'heure un système "à la Bielsa", un 3-3-3-1 avec le jeune Marley Aké en pointe.

Seuls Alvaro, Amavi, Valentin Rongier et Morgan Sanson sont restés pour la deuxième période.

Le quart d'heure joué dans ce schéma s'est révélé séduisant, et l'OM a mis deux buts.

Sanson a décalé Payet (47) pour le troisième but puis a marqué lui-même le quatrième, "Dim" lui rendant la pareille sur un corner (50).

Valère Germain a signé le cinquième, profitant d'un centre de Saïf-Eddine Khaoui (72).

Entre-temps, la défense de l'OM a flotté sur un corner, laissant le capitaine autrichien Tamas Tandari marquer de la tête (60).

Ce but récompense les efforts de sparring-partner du FC Pinzgau Saalfelden, cochée par l'ex-joueur du Bayern et de l'équipe d'Allemagne Christian Ziege, où joue son fils Alessandro.

Sur ce coup, le jeune gardien camerounais Simon Ngapandouetnbu n'est pas très net...

C'est la seule petite fausse note de ce match. Le stage bavarois commence par une victoire facile, rendez-vous mercredi à Grassau contre Heimstetten, un club de 4e division allemande de la banlieue de Munich.

L'impatience était si grande que les pics d'audience sur la chaîne Twitch du club ont atteint les 100.000 téléspectateurs, pour un premier amical contre une D3. L'OM est enfin de retour!

L'OM en première période

Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Pa. Gueye, Sanson - Thauvin, Benedetto, Chabrolle

Entr: André Villas-Boas

L'OM en deuxième période

Ngapandouetnbu - Sakai, Alvaro (Souaré, 81), Amavi (Khaoui, 61) - Rongier (Bertelli, 75), Kamara, Strootman - Germain, Sanson (Abdallah, 61), Payet - Aké

© 2020 AFP