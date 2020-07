Foot: un record pour Messi en Espagne, l’Europe pour Grenade

Trois jours après le 34e sacre du Real Madrid, la saison 2019-2020 de Liga prenait fin ce dimanche 19 juillet avec du suspense jusqu’au bout pour l’accession à la Ligue Europa et la relégation en deuxième division. Lionel Messi a lui assuré sa place de meilleur buteur.

Messi « Pichichi »

A l’issue d’une fin de saison très décevante pour le FC Barcelone, Lionel Messi peut se consoler avec un nouveau doublé sur la pelouse d’Alaves (0-5) et un septième titre de meilleur buteur, un record. Ses 25 réalisations permettent à l’Argentin de devancer le Français du Real Madrid Karim Benzema (21) et de dépasser la légende de l’Athletic Bilbao, Telmo Zarra, six fois « Pichichi » entre 1945 et 1953.

C’est également la quatrième fois de suite qu’il remporte ce titre hommage au mythique attaquant de Bilbao Rafael « Pichichi » Moreno. Il rejoint ainsi les légendes « Merengue » Alfredo Di Stéfano et Hugo Sánchez. Personne ne fait mieux.

En revanche, Messi ne glanera pas un quatrième Soulier d'Or consécutif (trophée récompensant le meilleur buteur des championnats européens), qui devrait sans doute revenir au buteur polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski (34 buts en Bundesliga cette saison).

Grande première pour Grenade

A l’aube de cette 38e journée, il restait deux tickets à distribuer pour accompagner Villareal en Ligue Europa. Quatre équipes étaient en course : la Real Sociedad (6e, 55 pts), Getafe (7e, 54 pts), Valence (8e, 53 pts) et Grenade (9e, 53 pts).

Tout s’est décidé dans les derniers instants. La Real Sociedad a pu conserver sa 6e place grâce au but égalisateur de Januzaj à la 87e minute sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (1-1). Au même moment, Getafe poussait pour ouvrir le score sur le terrain de Levante, après deux buts refusés par l’assistance vidéo et un pénalty manqué. Obligés de s’imposer, les hommes de José Bordalás se sont finalement inclinés à la dernière seconde (1-0, 90+9e). Cruel.

Cette contre-performance fait des heureux au sud du pays où Grenade a fait le spectacle 4-0 face à l’Athletic Bilbao. Pour la première fois de son histoire, le club andalou du Français Maxime Gonalons, va disputer le tour préliminaire de la Ligue Europa. Ce seront donc les débuts sur la scène européenne du milieu de terrain camerounais Yan Brice Eteki qui a pris part à 28 matches cette saison.

Leganés relégué

Dans le bas du classement, avant cette ultime journée, l’équation était compliquée à réaliser pour Leganés : le club de la banlieue de Madrid devait battre l’immense voisin, le Real, récent champion, et espérer une défaite du Celta Vigo (17e) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, lanterne rouge déjà condamnée. Les coéquipiers de Roger Assale y ont cru lorsque l’attaquant ivoirien a égalisé (2-2, 79e), mais ils ne sont pas parvenus à prendre l’avantage ensuite. Sans regret, puisque dans le même temps, le Celta n’a pas perdu (0-0).

Leganés va donc retrouver la deuxième division quatre ans après l’avoir quittée et sera accompagné de l’Espanyol Barcelone et Majorque déjà relégués avant cette 38e journée.

